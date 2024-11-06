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وكالة: أحكام بإعدام 4 أفراد في إيران لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء يوم الأربعاء أن محكمة في شمال غرب إيران قضت بإعدام أربعة أشخاص لإدانتهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وقالت فارس إن ثلاثة من المتهمين، الذين لم تكشف عن جنسياتهم، أدينوا بمساعدة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في نقل المعدات المستخدمة في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020.

وتقول أجهزة مخابرات غربية إن فخري زاده هو العقل المدبر لبرنامج إيراني سري لتطوير قدرات الأسلحة النووية. ونفت إيران منذ فترة طويلة أي طموح من هذا القبيل.

وذكرت صحيفة ذا جيويش كرونيكل في فبراير شباط 2021، نقلا عن مصادر استخباراتية، أن فخري زاده قتل بمدفع رشاش يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران على شكل قطع من قبل عملاء للموساد إسرائيليين وإيرانيين.

ورفضت إسرائيل التعليق وقت مقتله، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء ردا على تقرير وكالة فارس “نحن لا نعلق أبدا على مثل هذه الأمور. لم يحدث أي تغيير في موقفنا”.

وأوضحت وكالة فارس أن المتهم الرابع المحكوم عليه بالإعدام على صلة بقضية تجسس أخرى لم تحددها.

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