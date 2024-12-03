وكالة: الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى بيروت

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إسطنبول (رويترز) – ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء يوم الثلاثاء أن الخطوط الجوية التركية استأنفت رحلاتها من إسطنبول إلى بيروت بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بيروت في 21 سبتمبر أيلول وسط الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة. واتفق الجانبان على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، لكن كلا منهما يتهم الآخر بارتكاب انتهاكات.

وقالت الوكالة إن الخطوط الجوية التركية تعتزم تسيير رحلة واحدة يوميا في المرحلة الأولى، ثم رحلتين يوم الجمعة. وأوضحت أن الوتيرة ستزيد إلى أربع رحلات يوميا بداية من 11 ديسمبر كانون الأول.

ولم ترد الخطوط الجوية التركية على طلب للتعليق بعد، لكن موقعها على الإنترنت أظهر رحلات بين إسطنبول وبيروت متاحة للحجز.