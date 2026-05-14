وكالة: تلاسن بين إيران والإمارات باجتماع وزراء خارجية بريكس

دبي 14 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي اتهم الإمارات بالاشتراك المباشر في عمليات عسكرية على بلاده خلال اجتماع مجموعة بريكس في نيودلهي اليوم الخميس.

يأتي هذا الخلاف بعد يوم من نفي الإمارات تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه زار الدولة الخليجية خلال حرب إيران، وهو ما رد عليه عراقجي بالفعل قائلا إن “الذين يتآمرون مع إسرائيل لزرع الفتنة سيحاسبون”.

ونقل إعلام رسمي عن عراقجي قوله ردا على تعليقات أدلى بها ممثل الإمارات “لم أذكر الإمارات في بياني حرصا على الوحدة. لكن الحقيقة هي أن الإمارات شاركت على نحو مباشر في العدوان على بلادي. وعندما بدأت الهجمات، لم تصدر حتى أي تنديد”.

ولم تحدد وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية ما قاله ممثل الإمارات.

وأوردت التقارير عن عراقجي القول إن القواعد الأمريكية والتحالف مع إسرائيل لا يوفران للإمارات الأمن، وإنه ينبغي لها معاودة النظر في سياستها تجاه إيران.

وأضاف “يجب أن نعيش جنبا إلى جنب بسلام، وهذا يتطلب علاقات سلمية وتفاهما كاملا بين البلدين”.

بدأت الحرب بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية وأهداف أخرى في دول الخليج.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين تقريرا يفيد بأن الإمارات نفذت عمليات عسكرية على إيران في أوائل أبريل نيسان. وأفاد مسؤولون غربيون وإيرانيون بأن السعودية شنت أيضا ضربات عديدة غير معلنة على إيران.

وأثارت وسائل الإعلام الإيرانية شكوكا عما إذا كان المشاركون في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في الهند سيتمكنون من إصدار بيان ختامي نتيجة للخلافات بين إيران والإمارات، إذ نُقل عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قوله إن هناك “مشكلات وخلافات” بسبب وجود الدولة الخليجية.

(إعداد محمود رضا مراد وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)