وكالة: هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة في دمشق

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دبي (رويترز) – أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن هجوما إسرائيليا استهدف منطقة المزة بدمشق يوم الجمعة.

يأتي ذلك غداة موجة هجمات أسقطت قتلى قالت إسرائيل إنها كانت تستهدف مواقع تابعة لمسلحين في العاصمة السورية.

ووردت أنباء في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية.

وقالت الوكالة في خبر عاجل “عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة المزة في دمشق”، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يرد تعليق حتى الآن من إسرائيل.

ومن المعروف أن قادة من جماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني الذين يتخذون من سوريا مقرا يقيمون في المزة، وفقا لسكان فروا بعد الضربات الأخيرة التي أودت بحياة قيادات في الجماعتين.

وسبق أن استخدمت السلطات المباني الشاهقة في المزة لإيواء قادة الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 15 شخصا قتلوا يوم الخميس في غارات إسرائيلية على مبان سكنية في ضاحيتي المزة وقدسيا. وقالت إسرائيل إن الهجمات استهدفت مواقع عسكرية ومقرا لحركة الجهاد الإسلامي.

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعدت من مثل هذه الغارات منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل حرب غزة.

وفي سياق منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم يوم الخميس طرق نقل على الحدود السورية اللبنانية كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن هجوما إسرائيليا دمر جسرا في منطقة القصير جنوب غربي حمص قرب الحدود مع شمال لبنان.