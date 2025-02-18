وكالة سفر صينية تبدأ إرسال سياح إلى كوريا الشمالية اعتبارا من الأسبوع المقبل

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أعلنت وكالة سفر صينية الثلاثاء تنظيم رحلة سياحة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، هي الأولى لمجموعة صينية منذ خمس سنوات.

وأغلقت بيونغ يانغ في مطلع 2020 حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا.

واستؤنف منذ ذلك الحين النشاط التجاري مع الصين لكن ببطء، كما سمحت كوريا الشمالية للسياح الروس بالدخول العام الماضي لأول مرة منذ انتشار الوباء.

وقالت شركات سياحة غربية عدة أخيرا إنها تبلغت بالسماح من جديد للمسافرين الأجانب بزيارة مدينة راسون الكورية الشمالية والحدودية مع الصين.

وأوضحت وكالة السفر الصينية “جيشتينغ هيي” الثلاثاء أنها حصلت على “إذن خاص” من شركائها في كوريا الشمالية لتنظيم رحلة سياحية لصينيين إلى راسون في 24 شباط/فبراير.

وأشارت الوكالة في بيان إلى أن المشاركين سيكونون “أول مجموعة سياحية صينية خاصة تزور كوريا الشمالية منذ خمس سنوات”.

وراسون تعد مكانا لاختبار السياسة الاقتصادية وتخضع لنظام تأشيرات منفصل عن بقية البلاد.

وسيتمكن السياح الصينيون من زيارة مصنع لتجهيز الأغذية ومزرعة لتربية البط وحضور مباراة تايكوندو وعرض يقدمه أطفال.

وأشار مدير وكالة السفر دو مينغري إلى أن عددا قليلا من وكالات السياحة حصلت على ترخيص لإرسال سياح إلى كوريا الشمالية حتى الآن.

وقال لوكالة فرانس برس “أعتقد أنهم سيعيدون فتح كل الأماكن في نهاية المطاف. لكن في الوقت الحالي، بالتأكيد لا يوجد الكثير من وكالات السفر” المرخّصة بتنظيم رحلات إلى هناك.

وبدأت شركتا “كوريو تورز” و”يونغ بايونير تورز” الغربيتان قبول طلبات الحجز لرحلات إلى راسون اعتبارا من مطلع آذار/مارس، بحسب موقعهما الالكتروني.

لكنّ الشركتين أشارتا إلى أن الرحلات الجماعية إلى العاصمة بيونغ يانغ لا تزال غير متاحة.

وقبل الوباء، كان مئات آلاف السياح الصينيين يزورون كوريا الشمالية سنويا، وشكّل ذلك مصدرا رئيسيا لإيرادات الاقتصاد المتعثر في البلاد.

مجو/ريم/الح