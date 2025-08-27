The Swiss voice in the world since 1935
ويتكوف: ترامب سيرأس اجتماعا في البيت الأبيض بشأن غزة يوم الأربعاء

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واشنطن (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس “اجتماعا موسّعا” بشأن غزة في البيت الأبيض يوم الأربعاء، مضيفا أن واشنطن تتوقع تسوية الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام.

كان ترامب قد وعد بإنهاء سريع للحرب في غزة خلال حملته الانتخابية عام 2024، ولكن بعد توليه منصبه في يناير كانون الثاني لا يزال هذا الهدف المعلن بعيد المنال.

وبدأت ولاية ترامب بوقف إطلاق نار دام شهرين، وانتهى بغارات إسرائيلية أودت بحياة 400 فلسطيني في 18 مارس آذار. وفي الأسابيع القليلة الماضية، أثارت صور الفلسطينيين الجوعى، ومنهم الأطفال، صدمة على مستوى العالم وزادت من حدة الانتقادات الموجهة لإسرائيل نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.

وعندما سُئل في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عما إذا كانت هناك خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، قال ويتكوف “نعم، لدينا اجتماع موسّع في البيت الأبيض غدا سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدّها فيما يتعلق باليوم التالي”.

وعند سؤاله “هل ينبغي لإسرائيل اتخاذ أي إجراء مختلف لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن إلى ديارهم؟”، أجاب ويتكوف “نعتقد أننا سنُسوّي هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد قبل نهاية هذا العام”.

وأكد ويتكوف أن إسرائيل منفتحة على مواصلة المباحثات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأوضح أيضا أن الحركة أشارت إلى استعدادها للتوصل إلى تسوية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

