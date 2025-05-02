يساري يفوز مجددا بمنصب نقيب الصحفيين المصريين

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القاهرة (رويترز) – قالت وسائل إعلام مصرية رسمية وصحفيون على منصات التواصل الاجتماعي إن اليساري خالد البلشي أُنتخب يوم الجمعة نقيبا للصحفيين لفترة ثانية بعد منافسة صعبة مع عبد المحسن سلامة الذي شغل في السابق منصبي نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الحكومية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين أعلنت فوز البلشي بمنصب نقيب الصحفيين لفترة جديدة مدتها عامان بعد حصوله على 3346 صوتا، أو 55 بالمئة تقريبا من الأصوات الصحيحة، مقابل 2562 صوتا لسلامة.

واختير البلشي، أحد أبرز الصحفيين المعروفين بدفاعهم عن حرية الصحفيين والنشر ورفض حبس الصحفيين لأسباب تتعلق بالنشر أو بمواقفهم السياسية، نقيبا للمرة الأولى في مارس آذار 2023، متفوقا على خالد ميري الذي كان يشغل آنذاك رئاسة تحرير جريدة الأخبار الحكومية.

وقبل انتخابه نقيبا، كان البلشي يتولى رئاسة تحرير موقع (درب) الإلكتروني الذي كان من بين عشرات المواقع التي طالها الحجب في مصر عام 2020.

ويؤكد البلشي على أنه توجهه اليساري لا يؤثر على إدارته لمجلس النقابة، ويشدد على أنه نقيب لكل الصحفيين بمختلف انتماءاتهم.

وتعهد البلشي بمواصلة العمل على تحسين أوضاع الصحفيين وتطوير المهنة والتشريعات المتعلقة بها، فضلا عن مواصلة المساعي الرامية إلى إطلاق سراح صحفيين محبوسين بتهم من بينها “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة يقول حقوقيون إنها تستخدم ذريعة لاستهداف منتقدي سياسات الحكومة من الصحفيين وغيرهم.

وسبق التحقيق مع البلشي بنفس التهمة في 2022 بعد بلاغات ضده بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وأخلت النيابة سبيله بعد استجوابه.

وتنفي الحكومة وجود سجناء رأي وتقول إن هؤلاء الصحفيين محبوسون في قضايا جنائية.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي البلشي وهو يحتفل مع أنصاره داخل نقابة الصحفيين بعد إعلان فوزه.

وبحسب مقطع فيديو على فيسبوك، قال البلشي فور إعلان فوزه “عاشت وحدة الصحفيين، عاشت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عاشت حرية الصحافة، عاشت الصحافة حرة” ووجه الشكر لمنافسه سلامة.

وفاز البلشي مجددا رغم وعود سلامة، وهو عضو في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتوفير خدمات ومزايا عديدة للصحفيين.

ولم تصدر أي إشارة من الحكومة تظهر دعمها لترشح سلامة.

وانتُخب سلامة نقيبا للصحفيين لفترة واحدة من مارس آذار 2017 إلى 2019، وتولى في مايو أيار 2017 منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأهم إصداراتها جريدة الأهرام اليومية الشهيرة، لمدة ثماني سنوات.

وقال صحفي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه بعد إعلان فوز البلشي “الوعي كانت له الغلبة هذ المرة”.