يوروستار تعتزم تشغيل كل خدماتها الأربعاء

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة يوروستار الأربعاء استئناف رحلاتها بين لندن والقارة الأوروبية، بعد انقطاع الخدمة لساعات بسبب مشكلة تقنية، لكنها حذرت من احتمال حدوث اضطرابات أخرى.

وقالت يوروستار عبر موقعها الالكتروني “نعتزم تشغيل كل رحلاتنا اليوم، لكن بسبب تبعات العطل، قد تحدث بعض التأخيرات والإلغاءات في اللحظات الأخيرة”.

وتعطّلت الثلاثاء رحلات عدد كبير من المسافرين في هذه الفترة من نهاية العام.

وأعلنت يوروستار بعد الظهر الثلاثاء استئناف رحلاتها تدريجيا، لكنّها نبّهت إلى أن “خلل التغذية بالتيار الكهربائي عبر الخطوط الهوائية ما زال قائما، وننصح بشدة كل مسافرينا بإرجاء رحلاتهم”.

والعام الماضي، سافر عدد قياسي من الركّاب على متن قطارات يوروستار بلغ 19,5 مليونا، أي أكثر بحوالى 850 ألفا من العام 2023.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت عدّة شركات عن نيّتها منافسة يوروستار، المجموعة الوحيدة التي تسيّر قطارات عبر المانش تربط لندن بأوروبا القارية.

