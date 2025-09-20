128 شاحنة مساعدات إماراتية دخلت غزة الأسبوعين الماضيين عبر معبر رفح

عبرت ثماني قوافل محمّلة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة إلى قطاع غزة الأسبوعين الماضيين، عبر معبر رفح المصري، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأوردت “وام” أن القوافل مكوّنة من 128 شاحنة حملت على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية التي شملت مواد غذائية ومواد إيواء، وذلك “في إطار جهود الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية”.

وبهذا، بلغ إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من معبر رفح المصري منذ فتح المعابر أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة.

