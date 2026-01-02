The Swiss voice in the world since 1935
2025 أكثر السنوات حرا في بريطانيا منذ بدء التسجيلات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في بريطانيا أن العام 2025 هو السنة التي شهدت أعلى درجة حرارة سجلت إلى اليوم في المملكة المتحدة، والقدر الأكبر من االساعات المشمسة. 

وأوضحت الوكالة في بيان أن 2025 باتت إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة مع 2022 و2023 منذ بدء القياسات عام 1884. 

ورأت أن “هذا يُظهر بشكل متزايد وضوحا تأثيرات تغير المناخ على درجات الحرارة في المملكة المتحدة”.

ومع حرارة متوسّطة بلغت 10,09 درجات مئوية، حطّم العام 2025 المعدّل القياسي المسجّل في 2022.

وأشارت إلى أن “أربعا من السنوات الخمس الماضية أصبحت من بين الأعوام الخمسة الأشدّ حرّا”.

ولاحظت أن السنوات العشر الأكثر حرارة سُجلت كلها خلال العقدين الأخيرين.

وأكّدت الوكالة أيضا أن العام 2025 كان الأكثر إشماسا في بريطانيا منذ بدء تدوين البيانات في هذا الخصوص سنة 1910، مع تسجيل حوالى 1650 ساعة مشمسة.

ستك/م ن-ب ح  

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

