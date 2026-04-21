25 جريحا في أوكرانيا بضربات مسيّرات روسية

أصيب 25 شخصا في أوكرانيا بينهم 15 في مدينة سومي القريبة من الحدود مع روسيا بجروح جرّاء ضربات نفذتها طائرات مسيّرة روسية ليلا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت خلال الليل صاروخين أُسقِط أحدهما و143 طائرة مسيّرة تم اعتراض 116 منها.

وأصيب 15 شخصا من سكان سومي في شمال شرق أوكرانيا، معظمهم من المسنين، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ غريغوروف.

ونشرت أجهزة الإنقاذ صورا تُظهر عناصرها وهم يُجلون في منتصف الليل سكان مبان سكنية تضررت. لكنها أوضحت أنهم “اضطروا إلى تعليق عملياتهم مرات عدة والاحتماء بسبب التهديد بهجمات جديدة”.

وأُصيب ثلاثة أشخاص آخرين في منطقة خاركيف (شمال شرق)، وثلاثة آخرون في مدينة سلوفيانسك (شرق)، بحسب السلطات المحلية.

وأحصى حاكم دنيبروبتروفسك (وسط أوكرانيا) إصابة أربعة أشخاص في ضربات جوية روسية على المنطقة.

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 97 طائرة مسيّرة أوكرانية أُطلقت ليلا باتجاه مناطق روسية عدة لكنّها أُسقِطت.

وتواظب روسيا على قصف أوكرانيا بصورة شبه يومية منذ بداية غزوها الواسع النطاق قبل أكثر من أربع سنوات. وأسفر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022 عن مقتل مئات آلاف الأشخاص ودفع الملايين للنزوح، وبات النزاع الأكثر تسببا بسقوط ضحايا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه حرب تشهد مراوحة خصوصا أن دور الوساطة الذي تولته الولايات المتحدة بين الطرفين، وأتاح عقد جولات عدة من المفاوضات بين كييف وموسكو، توقّف بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في أواخر شباط/فبراير الفائت.

