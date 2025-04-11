25 قتيلا في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في الفاشر (ناشطون سودانيون)

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قتل 25 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء جراء هجوم شنّته قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في مدينة الفاشر في غرب السودان الجمعة، بحسب ما أفادت مجموعة من الناشطين.

وقالت “تنسيقية لجان المقاومة” في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، إن قوات الدعم “هاجمت… صباح اليوم معسكر زمزم للنازحين من محورين، الجنوبي والشرقي”، مضيفة “تم التصدي للهجوم… المعلومات التي وصلتنا الآن تفيد بأن هنالك 25 مواطنا استشهدوا اليوم، من بينهم أطفال وكبار ونساء، وعدد من الجرحى والمصابين”.

ووصف شهود عيان مشاهد توغل مركبات قتالية إلى المعسكر تحت غطاء نيران كثيفة.

وبحسب التنسيقية “تم التصدي للهجوم ولا توجد معلومات مؤكدة علي حجم الأضرار مع إنقطاع شبكات الإنترنت وتوقفها لدواع أمنية”.

وتعاني المخيمات المكتظة مثل مخيم زمزم بشدة منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

ويعد مخيم زمزم الأول الذي أعلنت فيه المجاعة في السودان.

وتكثف قوات الدعم السريع جهودها للسيطرة على كامل دارفور منذ فقدت السيطرة على العاصمة الخرطوم في آذار/مارس.

وخلف النزاع الذي يشهده السودان آلاف القتلى وشرد أكثر من 12 مليون نسمة، وتسبب في كارثة إنسانية.

بور-معف/كام-ليل/ريم/غ ر