30 قتيلا على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات للتربة في منطقة جامو الهندية (مسؤولون)

afp_tickers
أودت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن أمطار غزيرة في منطقة جامو وكشمير الهندية بـ30 شخصا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية الأربعاء.

وعمّت الفوضى شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند في منطقة الهيملايا نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأدى انزلاق للتربة على الطريق إلى معبد “فايشنو ديفي” الهندوسي الشهير إلى سقوط 30 قتيلا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤول محلي فرانس برس.

واعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن سقوط القتلى أمر “محزن”.

تكثر الفيضانات وانزلاقات التربة أثناء الموسم الماطر بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، لكن خبراء يشيرون إلى أن تغير المناخ، مصحوبا بالتطوير العمراني غير المخطط له، يزيد من تكرارها وشدتها وتأثيرها.

ويحذّر خبراء المناخ في “المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة” من أن سلسلة الكوارث تعكس المخاطر الناجمة عن اجتماع عوامل الأمطار الغزيرة والمنحدرات الجبلية التي يضعفها ذوبان التربة الصقيعية، وأعمال البناء في وديان معرّضة لخطر الفيضانات.

وحذّر المركز في بيان هذا الشهر من أن منطقة هندو كوش هيملايا الأوسع تعاني من “تسارع ذوبان الجليد وتبدّل أنماط الطقس وازدياد وتيرة الكوارث” بما في ذلك الفيضانات.

وذكرت الإدارة المحلية الأربعاء أن الآلاف أُجبروا على الفرار من منطقة جامو.

وأُغلقت المدارس في المنطقة وقال رئيس وزرائها عمر عبد الله إن المسؤولين يعانون من “انقطاع شبه كامل للاتصالات”.

كما ارتفع منسوب نهر جهلم في وادي كشمير متجاوزا مستوى الخطر فيما حذّرت السلطات من خطر وقوع فيضانات، بما في ذلك في مدينة سريناغار الرئيسية.

وفي 14 آب/اغسطس، ضربت سيول جارفة مدفوعة بأمطار غزيرة قرية شيسوتي في شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 65 شخصا على الأقل فيما فقد 33.

وضربت فيضانات في الخامس من آب/اغسطس بلدة دارالي في الهيملايا في ولاية أتراكند الهندية ودفنتها تحت الوحول. ويرجّح أن حصيلة قتلى هذه الكارثة بلغت أكثر من 70 شخصا.

بزب-اش/لين/ب ق

