500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء جراء القصف الإسرائيلي (مدير المطار)

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بلغ حجم الخسائر الأولية التي لحقت بمطار صنعاء الدولي حوالى 500 مليون دولار جراء القصف الإسرائيلي العنيف الثلاثاء على العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب ما أعلن مدير المطار خالد الشايف الأربعاء.

وقال الشايف لقناة “المسيرة” التابعة للمتمردين الحوثيين إن “الخسائر الأولية للعدوان الصهيوني على المطار تقدر بنحو 500 مليون دولار مع استمرار عملية تقييم الأضرار”، مضيفا أن “العدو دمر الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات، ومبنى التموين سُوِّيَ بالكامل” بالأرض.

وقبل ساعات، أعلن الشايف عبر حسابه في منصة “إكس” تعليق كل الرحلات من المطار وإليه “نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة”.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء أنيس الأصبحي إن تضرر المطار ستكون له تداعيات ستؤثر “بشكل كبير” على المساعدات الإغاثية.

وأوضح الأصبحي في تصريح لوكالة فرانس برس أن “المعاناة الانسانية ستزداد بالنسبة للمرضى الذين هم بحاجة للسفر إلى الخارج للتداوي، إضافة إلى منع دخول كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية”.

الغارات الإسرائيلية التي دمّرت المطار بالكامل وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص بحسب الحوثيين، هي الثانية على اليمن خلال 24 ساعة، ردا على هجوم صاروخي للحوثيين على مطار بن غوريون.

وأكّد الشايف لقناة “المسيرة” أن “6 طائرات استهدفها ودمرها العدو بشكل كامل … شركة الخطوط الجوية اليمنية خسرت ثلاث طائرات في العدوان الصهيوني ولم يتبق لديها سوى طائرة واحدة كانت في عمّان”.

ومنذ العام 2022، تقوم الخطوط الجوية اليمنية بتسيير رحلات محدودة من مطار صنعاء وجهتها الرئيسية عمّان. وبين 2016 و2022، توقف المطار عن العمل سوى للرحلات التي تنظّمها الأمم المتحدة، في ظل النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

بور-آية/م ل/ص ك