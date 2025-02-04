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68,1 مليون سائح دولي للدول الخليجية في 2023

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بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية عام 2023 نحو 68,1 مليون سائح دولي، بارتفاع نسبته 42,8 % مقارنة بعام 2019، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كانون الأول/ديسمبر 2024 أن “دول المجلس حققت ما نسبته 52,9 % من الهدف الإستراتيجي الأول من الإستراتيجية السياحية المشتركة 2023-2030، والمتعلق بزيادة عدد الرحلات الوافدة تدريجيا للوصول إلى 128,7 مليون سائح”، على ما ذكرت الوكالة الإثنين.

وارتفعت عائدات السياحة الدولية الإجمالية في دول مجلس التعاون بنسبة 28,2% بنهاية 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110,4 مليار دولار أمريكي، محققًا ما نسبته 58,7% من الهدف الإستراتيجي الثاني والمتمثل في زيادة إنفاق السائحين الدوليين تدريجيًا ليصل إلى 188 مليار دولار أمريكي”.

وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن نسبة السياحة البينية بين دول مجلس التعاون من إجمالي السياح الدوليين بلغت 26,9 % بنمو نسبته 44,2 % مقارنة بعام 2019.

هت/الح

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