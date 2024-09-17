9 قتلى و2800 جريح بانفجار أجهزة تلقي الإشعارات في لبنان وحزب الله يحمل إسرائيل “المسؤولية الكاملة”

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قُتل تسعة أشخاص بينهم طفلة وعنصران من حزب الله في لبنان وأصيب نحو ثلاثة آلاف بجروح الثلاثاء في انفجارات متزامنة لأجهزة تلقي الإشعارات (بايجر) حمَّل الحزب إسرائيل “المسؤولية الكاملة” عنها.

وقال حزب الله في بيان “بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم … فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي … هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بتعليق على ما حصل.

من جانبها، سارعت واشنطن إلى نفي “ضلوعها” أو “علمها” مسبقا بهذه الانفجارات، وحضت طهران على تجنب التصعيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين “أستطيع أن أقول لكم إن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في الأمر، ولم تكن على علم بهذه الحادثة مسبقا، وفي هذه المرحلة نقوم بجمع المعلومات”.

وأضاف “نحضّ إيران على عدم استغلال أي حادثة لمحاولة مفاقمة عدم الاستقرار وتصعيد التوترات في المنطقة”.

وأعلن التلفزيون الإيراني أن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني أصيب في أحد هذه الانفجارات، لكنه أوضح أنه “بكامل وعيه، ولا يوجد أي خطر عليه”.

ودانت حركة حماس ما وصفته بأنه “عدوان إرهابي صهيوني” وحملت “حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة” التي قالت إنها “تتحدّى كافة القوانين والأعراف”.

وفي حصيلة جديدة، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن الانفجارات التي وقعت في مناطق مختلفة في لبنان، أسفرت عن “9 شهداء بينهم طفلة عمرها 8 سنوات … وحوالى 2800 جريح حالة حوالى 200 منهم حرجة”. وقال الوزير إن معظم الإصابات “في الوجه واليد ومنطقة البطن”.

وأكد مصدر مقرب من حزب الله ان نجل النائب في حزب الله علي عمار بين القتلى.

واشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الى إصابة 14 شخصا في دمشق ومحيطها بانفجار أجهزة اتصال.

وعزا مصدر مقرب من الحزب الانفجارات إلى “القرصنة الإسرائيلية”، علماً أن هذه الأجهزة “موجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة”، وفق الحزب.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، نُصبت خيام لاستقبال المتبرعين بالدم. وأظهرت صور فيديو جرحى ممددين في الشارع وسط ازدحام مروري، وانفجار في أحد الأسواق، وجرحى ممددين على الأرض في أحد المستشفيات.

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي كافة الأربعاء “استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الإسرائيلي بحق المواطنين وأوقع شهداء وجرحى بالآلاف”.

وقعت هذه الانفجارات بعد ساعات قليلة من إعلان إسرائيل توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان. فمنذ بدء الحرب في غزة قبل عام تقريبا، تشهد المنطقة الحدودية تبادلا شبه يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حليف حماس، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين في كلا الجانبين.

وهذه الانفجارات هي الأولى من نوعها منذ بدء التراشق عبر الحدود. وشاهد مراسل فرانس برس في البقاع أعدادا كبيرة من الجرحى يتدفقون على المستشفيات. وقال مراسل الوكالة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أن عشرات سيارات الإسعاف كانت تصل إلى المستشفيات.

– “عمل عسكري” –

أعلنت إسرائيل قبل ذلك بقليل أنها قررت توسيع أهداف الحرب إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على أساس أنه الحل الذي سيسمح بعودة السكان إلى بلداتهم، فيما كانت الأهداف الرئيسية المعلنة للحرب في غزة حتى الآن هي القضاء على حماس التي سيطرت على القطاع في عام 2007، وإعادة الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن “المجلس السياسي والأمني قام بتحديث أهداف الحرب لتشمل العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم”. ومضى وزير الدفاع يوآف غالانت إلى أبعد من ذلك بقوله للمبعوث الأميركي آموس هوكستين، إن “السبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم سيكون من خلال عمل عسكري”.

وفي ظل ارتفاع خطر نشوب حرب واسعة، يُتوقع أن يصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى مصر الأربعاء لمناقشة اقتراح جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن عشرات الرهائن المحتجزين في القطاع.

أدت غارة إسرائيلية الثلاثاء على مدينة بليدا الحدودية في جنوب لبنان إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب السلطات اللبنانية، في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل عناصر من حزب الله الذي أعلن قصف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عدة مسيَّرات أطلقت من لبنان فوق منطقة خلاء.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع شن حماس هجوما تسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41252 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

– “الحرب دمرت كل شيء” –

قبل فجر الثلاثاء، استهدفت غارات جوية إسرائيلية مناطق مختلفة في غزة وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة في منزل في مدينة غزة، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني.

وصرخت النازحة آلاء حليلو البالغة 32 عاماً في مدينة غزة “لقد دمرت هذه الحرب كل شيء، صحتنا العقلية والجسدية، ومستقبلنا وأحلامنا. لقد فرقتنا عن أحبائنا، ودمرت كل ما كان جميلاً في حياتنا”.

وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة سعيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الإثنين أن الولايات المتحدة تعمل “خصوصا مع مصر وقطر”، دولتي الوساطة الأخريين، على اقتراح تسوية جديد لم يكشف عن تفاصيله.

وقالت قطر الثلاثاء أن الجهود ما زالت مستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدوره، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء في دبي خلال زيارة للإمارات العربية المتحدة “الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو إن على جميع الفاعلين المعنيين أن يستمروا في الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق”.

بور/ص ك/ب ق