آلاف الإسرائيليات يتظاهرن احتجاحا على العنف الأسري
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نشر أحذية حمراء اللون في إسرائيل في إطار الاحتجاجات على العنف المنزلي في تل أبيب بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2018(afp_tickers)
نفّذت آلاف النساء إضرابًا عامًا وخرجن في تظاهرات في أنحاء إسرائيل الثلاثاء احتجاجًا على العنف الأسري، ووجّهن الدعوة إلى مزيد من التحرّك والتمويل الحكومي للتعاطي مع المشكلة.
وقد تجمّع عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط تلّ أبيب مساء الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وجاءت التظاهرات بعد مقتل فتاتين (13 و16 عاما) الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في إسرائيل نتيجة العنف الأسري هذا العام إلى 24، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.
وامتنعت النساء المشاركات عن الذهاب إلى عملهن وخرجن في تظاهرات في مدن عدّة في أنحاء إسرائيل حيث أغلقت بعض الطُرق.
ووقفت المتظاهرات دقيقة صمت تكريما للضحايا الـ24.
وهتفت المتظاهرات عند مدخل القدس "استيقظ بيبي فدماؤنا ليست رخيصة"، مستخدمين لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وسكبت محتجّات الطلاء الأحمر على الطريق للدلالة على دماء الضحايا.
وتحدث نتانياهو الأحد عن زيارة أجراها مؤخرا لمأوى للسيدات، وقرر بعدها ترؤس لجنة حكومية لمكافحة العنف المنزلي.
وتعهد بأن تلتئم اللجنة بشكل متكرر "لمنح هؤلاء النساء الأمل ومستقبلا أفضل".
لكن معارضين اتهموا الحكومة بالفشل في تمويل البرنامج القائم للتعامل مع المشكلة.
واعتبرت كسينيا سفيتلوفا من "الاتحاد الصهيوني" خلال جلسة للكنيست أن ذلك يعد "مسألة أولويات".
وأفادت أن الحكومة لم تحول 250 مليون شيكل (67 مليون دولار أو ما يعادل 59 مليون يورو) للبرنامج.
وقالت إن "مكاتب الرعاية على وشك الانهيار".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب