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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 10:43 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:43

نازحون سوريون يصلون الى مخيم قرب الحدود التركية في 9 ايلول/سبتمبر في شمال محافظة ادلب. (afp_tickers)