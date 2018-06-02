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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 10:52 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 10:52

صورة وزعها الديوان الملكي للملك سلمان بن عبد العزيز في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017

أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت أن السعودية طلبت من فرنسا إقناع قطر بالتخلي عن شراء دفاعات جوية روسية من طراز إس-400 وإلا فإن الرياض أبدت استعدادها للقيام بـ"تحرك عسكري" ضد الدوحة.

ولم يشأ أي من قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذه المعلومات ردا على أسئلة وكالة فرانس برس.

وذكرت الصحيفة أن "المملكة السعودية وجهت مؤخرا رسالة إلى الرئاسة الفرنسية، أعربت فيها عن استعدادها للقيام بـ+تحرك عسكري+ ضد قطر إذا ما قامت وفق ما أبدته من نية بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسي إس-400".

وقامت السعودية والبحرين والامارات واليمن ومصر في 5 حزيران/يونيو بقطع علاقاتها مع قطر ثم فرضت عليها حظرا تجاريا لاتهامها بدعم مجموعات اسلامية متطرفة، الامر الذي تنفيه الدوحة. كما اتهمت الدول المقاطعة قطر بالتقارب مع ايران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.

وتنفي قطر دعم أي تنظيم متطرف مؤكدة أن الدول المقاطعة تسعى لتغيير النظام في الدوحة.

وسعيا لكسر عزلتها، كثفت قطر الاتصالات الدبلوماسية وأبرمت اتفاقات تجارية وعسكرية وتكنولوجية على الساحة الدولية.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير أكد السفير القطري لدى موسكو فهد بن محمد آل عطية لوكالة "تاس" الرسمية الروسية ان قطر تجري مفاوضات في "مرحلة متقدمة" لشراء أنظمة دفاعية روسية إس-400.

وكتبت لوموند "بعد شهر، أقرت الرياض بدورها أنها بين الدول المرشحة لشراء بطاريات الصواريخ أرض جو هذه ".

وتابعت "في رسالة وجهت إلى الإليزيه وكشف مضمونها مصدر فرنسي مطلع على الملف لصحيفة لوموند، فإن الملك سلمان أعرب عن +قلقه العميق+ حيال مفاوضات جارية بين الدوحة وموسكو (...) وحذر من مخاطر حصول تصعيد".

وكتب العاهل السعودي بحسب الصحيفة أن "المملكة ستكون على استعداد لاتخاذ كل التدابير الضرورية للقضاء على هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك القيام بتحرك عسكري".

واختتم الرسالة طالبا من ماكرون المساعدة لمنع الصفقة والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب