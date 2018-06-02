السعودية تجري تعديلا وزاريا ركز على الشأنين الثقافي والديني
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صورة وزعها الديوان الملكي السعودي لولي العهد الامير محمد بن سلمان في 21 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
اعلنت السعودية السبت تعديلا وزاريا ركّز على الشأنين الثقافي والديني في وقت شهدت المملكة مجموعة اصلاحات اجتماعية في الاونة الاخيرة.
وهذا ثاني تعديل وزاري هام منذ تعيين الامير محمد بن سلمان، نجل الملك، وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.
وافادت وكالة الانباء السعودية الرسمية واس بان الملك سلمان امر بانشاء وزارة باسم "وزارة الثقافة تنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة". واضافت "يعدل اسم وزارة الثقافة والإعلام ليكون وزارة الإعلام".
وامر الملك بتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
كما عيّن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وامر الملك بإعفاء علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وعيّن أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي بدلا منه، بحسب الوكالة.
كذلك أمر الملك سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سيرأسها ولي العهد الامير محمد.
ويقود الأمير الشاب (32 عاما) سلسلة تغييرات اجتماعية في السعودية، البلد الخليجي المحافظ، تشمل السياسة والمجتمع والاقتصاد، وقد سمح بفتح دور سينما، وللنساء بقيادة السيارات.
واعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المشاريع الإصلاحية التي يقودها ولي عهد السعودية "نذير هلاك"، محذرا من تداعيات ما اسماها هذه "المصائب" على البلاد، وذلك في نشرة دورية صادرة عنه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب