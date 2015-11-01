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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2015 11:15 ص 01 نوفمبر 2015 - آخر تحديث - 11:15

بدأت في البحرين اعمال بناء اول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في الشرق الاوسط منذ العام 1971 وسط تهديدات امنية تعيشها المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية في البحرين.

وقالت وكالة الانباء البحرينية ان "اعمال الانشاء في مقر التسهيلات البحرية البريطانية في مملكة البحرين" بدأت السبت.

واشارت الوكالة الى ان وزيري الخارجية البريطاني فيليب هاموند والبحريني خالد بن احمد آل خليفة حضرا مراسم تدشين اعمال البناء.

وكتب هاموند على صفحته على تويتر السبت ان "العمل يبدأ اليوم على قاعدة البحرية الملكية الجديدة في ميناء سلمان في البحرين"، مشيرا الى ان القاعدة الجديدة "رمز بالالتزام الدائم لبريطانيا بأمن الخليج".

والقاعدة الجديدة جزء من اتفاق تم التوصل اليه العام الماضي بين البلدين لزيادة التعاون في مواجهة التهديدات الامنية في الشرق الاوسط.

وتستضيف البحرين التي تشارك في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، الاسطول الخامس للبحرية الاميركية.

وبريطانيا ايضا جزء من التحالف الدولي لكنها تشارك فقط في الغارات الجوية على العراق، اذ تقلع مقاتلاتها الحربية من قاعدة سلاح الجو الملكي في اكروتيري في قبرص.

والعام الماضي، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالكون ان القاعدة الجديدة في البحرين "ستمكن بريطانيا من ارسال عدد اكبر واضخم من السفن لتعزيز الاستقرار في الخليج".

ونقلت وكالة الانباء البحرينية عن الوزير البحريني قوله ان بناء القاعدة الجديدة "من شأنه تكريس الشراكة بين البلدين الصديقين وتمكين تلك القوات من اداء المهام المناطة اليها بفاعلية".

وسيكلف بناء القاعدة 19 مليون يورو، بحسب صحيفة الوسط البحرينية وسيتم الانتهاء من اعمال البناء العام المقبل.

وانسحبت بريطانيا من قواعدها في الخليج في العام 1971 في خطوة ادت الى استقلال البحرين وقطر وانشاء دولة الامارات العربية المتحدة.

وتستخدم بريطانيا حاليا المنشآت الاميركية في ميناء سلمان في البحرين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب