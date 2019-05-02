هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 01:30 م

ناقلة نفط في ميناء بندر عباس الايراني في 30 نيسان/ابريل 2019

اضطرت ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر إلى قناة السويس للاتجاه إلى ميناء جدة غرب السعودية بسبب "عطل في المحرك" طرأ في البحر الأحمر كما أعلن الخميس مصدر رسمي.

وتدور حرب نفوذ اقليمية بين الجمهورية الإسلامية والمملكة السعودية وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وكتبت الوكالة التابعة لوزارة النفط الإيرانية الخميس أن العطل أدى إلى "فقدان السيطرة" على الناقلة الإيرانية التي لم تتسبب ب"تسرب نفطي" وأن الحادث الذي وقع "صباح الثلاثاء لم يؤد إلى حدوث تلوث بيئي".

وأضافت الوكالة "بالتنسيق مع السلطات المعنية اتجهت الناقلة إلى ميناء جدة كونه أقرب ميناء إليها لإصلاح العطل واتخاذ التدابير اللازمة".

ولم توضح الوكالة تاريخ دخول الناقلة ميناء جدة ولا ما إذا كانت لا تزال موجودة فيه.

وأوضحت أن جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 26 بخير.

السعودية عنصر أساسي في تحالفات واشنطن في الشرق الأوسط حيث تعتزم واشنطن اطلاق حملة لممارسة "ضغوط قصوى" على إيران.

وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها على الجمهورية الإسلامية بإنهائها في 22 نيسان/أبريل للاستثناء الذي كان يسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأميركية. ودخل هذا الاجراء حيز التنفيذ الخميس.

في كانون الثاني/يناير 2018 غرقت ناقلة النفط الإيرانية "سانشي" التي كانت تنقل 136 ألف طن من المحروقات بعد اصطدامها بسفينة شحن قبالة السواحل الصينية.

وقتل أفراد طاقم السفينة ال32 في الحادث الذي أدى إلى كارثة بيئية.

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