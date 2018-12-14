نيجيريا تسمح لليونيسف باستئناف عملياتها في شمال شرق البلاد

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 11:01 م

نساء وأطفال ينتظرون دخول أحد مراكز التغذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالقرب من مايدوغوري في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا

سمح الجيش النيجيري مساء الجمعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باستئناف عملياتها في شمال شرق البلاد بعد يوم على تعليقها للاشتباه بأنها تضم "جواسيس" لجماعة بوكو حرام المتمردة.

وقال الجيش النيجيري في بيان إن القرار اتخذ "بعد تدخل نيجيريين يعملون بحسن نية وقلقين" من توقف المساعدة لهذه المنطقة التي أفقرها النزاع.

وكان الجيش النيجيري قرر الجمعة تعليق عمل اليونيسف في شمال شرق البلاد "حتى إشعار آخر".

وقال إن المنظمة عقدت ورش عمل في 12 و13 كانون الأول/ديسمبر في مايدوغوري في شمال شرق البلاد تضمنت تدريب المشاركين على أنشطة "سرية" تسعى "لتخريب" جهود مكافحة الارهاب.

وأضاف أنّ "هناك معلومات موثوق بها تفيد بأن بعضهم يشارك في ممارسات يمكن أن تعرض (جهود) الحرب ضد الإرهاب والتمرد للخطر، إذ يقومون بتدريب ونشر جواسيس يدعمون المتمردين والمتعاطفين معها".

وصرح الناطق باسم الجيش اونييما نواشوكو مساء الجمعة أن اجتماعا عقد صباح الجمعة وشكل فرصة لعرض ما يريده الجيش بالتفصيل، من المنظمة.

وأوضح أن الجيش "نصح ممثلي المنظمة بالكف عن القيام بنشاطات معادية للأمن القومي لنيجيريا وتهدف إلى تقويض المعركة الحالية ضد الإرهاب والتمرد".

وتابع أن "هيئة الأركان حثت أيضا ممثلي المنظمة على التأكد من تقاسم المعلومات المتعلقة بتوظيف أو تأهيل طاقما جديدا على الأرض، مع السلطات المختصة".

واسفر النزاع عن اكثر من 27 الف قتيل و1،8 مليون نازح في شمال شرق نيجيريا منذ 2009، متسببا بأزمة انسانية حادة في منطقة بحيرة تشاد.

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