هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 09:15 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:15

لم تتدخل شرطة زيورخ لإيقاف أعمال التخريب بسبب وجود عدد كبير من النساء والأطفال من بين المشاركين في المظاهرة. (Keystone)





قدّرت شرطة زيورخ قيمة الأضرار التي تسببت فيها أعمال تخريب ارتكبها مشاركون في مسيرة غير مرخص لها جابت شوارع وسط مدينة زيورخ احتفالا باليوم العالمي للمرأة بما قيمته 100.000 فرنك.

شارك في هذه المظاهرة التي لم ترخص لها السلطات مسبقا، حوالي 1000 شخص ، نزلوا إلى الشوارع الرئيسية في المدينة بعد ظهيرة يوم السبت 11 مارس 2018.

وأبلغت الشرطة عن حصول "أضرار جسيمة بالممتلكات" مع رش الواجهات (العامة والخاصة) بألوان وكتابات على الجدران ورشق أخرى بالطلاء. ورقم 100.000 فرنك الذي أعلنت عنه الشرطة هو يظل تقدير أوّلي قادر للأرتفاع، لأنه لا يتعلّق إلا بتكلفة تنظيف الواجهات والمباني.

بعض وسائل الإعلام انتقدت السلطات المحلية لعدم تدخلها لتهدئة المتظاهرين، لكن الشرطة ردّت بالقول أن ما منعها من استخدام القوة لإيقاف عمليات التخريب هو وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال و- حتى الاطفال الصغار داخل عربات مجرورة_ بين صفوف المتظاهرين.

في الأثناء ذكرت الشرطة كانتون زيورخ إنها تدرس- بالتعاون مع شرطة المدينة- الإجراءات الواجب اتخاذها في المستقبل حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بوقوعها مسبقا.

SDA-ATS/dos

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