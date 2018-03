A Suíça foi tomada pelo movimento #MeToo e a crescente insatisfação feminina com seu “status quo”. Muitas mudanças ocorreram desde 1971, quando as ...

No entanto, a polícia declarou que estão examinando juntamente com os serviços de segurança da cidade maneiras de garantir que tais "condições intoleráveis" não se repitam no próximo ano.

As autoridades também foram criticadas por alguns relatórios da mídia local por não intervir para acalmar os manifestantes; no entanto, a polícia já esclareceu que o motivo para isso era a presença de grande número de mulheres e crianças, incluindo crianças pequenas em carrinhos, o que os impediu de usar força indevida.

A polícia relatou "danos massivos à propriedade", com fachadas (públicas e privadas) pulverizadas com graffiti, cartazes colados em paredes e disparos de bombas de tinta. O valor de CHF 100,000 é uma estimativa inicial baseada em cotações de empresas de limpeza.

A polícia de Zurique estima que o vandalismo dos participantes de uma marcha não autorizada no centro da cidade para celebrar o Dia Internacional da Mulher foi de cerca de CHF 100.000 (US$ 105.480).

