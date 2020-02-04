هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 09:49 ص

قصص عن "الزنا" تعبر الحواجز الأخلاقية والدينية والطبقية: فيلم "الأحمر الداكن"، اخراج ديانا ساكيب من أفغانستان.

(Locarno Film Festival)

في العادة، تنقل المهرجانات الأعمال السينمائية من جميع أنحاء العالم إلى نقطة جغرافية محددة على الكرة الأرضية، لكن مهرجان لوكارنو يخوض هذه التجربة في الاتجاه المعاكس: الوصول إلى جميع أصقاع العالم من خلال عروض على الإنترنت. يوم الجمعة، 31 يناير الماضي، أطلق لوكارنو مسابقة الأفلام القصيرة عبر منصة إلكترونية، حيث يمكن للمشاهدين التصويت في أي مكان كانوا على الكوكب الأزرق.

هذه هي النسخة الثانية من أسابيع لوكارنو للأفلام القصيرةرابط خارجي، والتي انطلقت في مرحلة تجريبية العام الماضي. حيث فاق اقبال الجمهور عليها ما كان متوقعا: أكثر من 4000 مشاهد في 92 بلدا مختلفا تابعوا العروض اليومية في عام 2019.



أما الجديد الآن فهو أنه يمكن للمشاهدين التصويترابط خارجي، وإسناد علامات من 1 إلى 5 لكل فيلم، وقع عليه الاختيار من الأقسام المختلفة التابعة للمهرجان الدولي للأفلام بلوكارنو في دورة 2018: أقسام (فهد الغد)، وبرنامج الأفلام القصيرة، والأبواب المفتوحة (مخصص لأفلام جنوب آسيا في عام 2018) وعلامات الحياة (وتسمى الآن "لنمضي قدما" المخصصة للأفلام التجريبية.





وابتداءًا من 1 فبراير، ستقدم "أسابيع لوكارنو للأفلام القصيرة" عملا سينمائيا جديدًا كل يوم، يظل معروضا لمدة أسبوع على منصة البث مجانا. وسيكون هناك في المجموع هناك 23 فيلما من 19 بلدا. وبالإمكان متابعة العروض من خلال هذا الرابطرابط خارجي - كما يمكن للمشاهد من خلال التصويت على الأفلام القصيرة الفوز بأربعة بطاقات دخول مجانية في الدورة الثالثة والسبعين للمهرجان الدولي للأفلام بلوكارنو المنتظرة في الصيف المقبل، وإقامة لمدة ليلتين لشخصين في فندق Villa Castagnola في لوغانو.



"وفاة أبو الرجال" لسير مينيا، يستخدم هذا العمل بيانات مستفيضة عن نظام السكك الحديدية الروسية كوسيلة لتتبع ظروف مقتل القس الأرثوذكسي الروسي ، عالم اللاهوت والكاتب ألكسندر فلاديميروفيتش مين عام 1990 (Locarno Film Festival)

البحث عن موهبة جديدة



عادة ما تكون الأفلام القصيرة هي الشكل الذي يختاره المخرجون الصغار والطموحون لأعمالهم الأولى، ولا ينبغي اعتبار هذه الأعمال مجرد أعمال هواة؛ فعلى العكس من ذلك: في هذه الأفلام الأولى، استثمر المؤلفون سنوات من الخبرة والتفكير لتقديم أفضل ما لديهم.



إذا كانت هذه الأفلام تُعدّ قصيرة، نظرا للجهد المبذول في انتاجها، فهي الطريقة الأيسر لانخراط المبدعين الناشئين في عالم السينماء، فهؤلاء تواجههم مشكلات جمة على مستوى التوزيع في بداية مشوارهم، رغم أننا في عصر المنصات الرقمية المجانية. هذا هو ما يجعل مبادرات، مثل البرامج الموازية المخصصة للأفلام القصيرة في المهرجانات المرموقة، فرصة مهمة لصانعي الأفلام الناشئين.

لكن هذا الشكل من الأعمال الفنية ليس مقتصرا على الناشئين. بل نجد منتجين سينمائيين عمالقة مثل جون - لوك غودار، منتج “Khan Khanne”رابط خارجي، و“Une Catastrophe”رابط خارجي، وكلير دنيس منتج “Contact”رابط خارجي, “Voilà l’enchaînement”رابط خارجي، أو حتى دافيد لينش منتج “What did Jack do?”رابط خارجيو “Ant Head”رابط خارجي أحيانا ينتجون أعمالا قصيرة لا تلتزم معايير الصناعة السينمائية المألوفة، لتطوير المزيد من الطرق الراديكالية في مجال الرواية، أو الأفكار التجريبية أو الرؤى الشخصية.

على سبيل المثال، عملان من أفضل الأفلام التي أنتجها المخرج الأمريكي جيم جارموش كانا في البداية في شكل فيلميْن قصيريْن قبل أن يصبحا من أشهر أفلامه الطويلة- وهما "غريب عن الفردوس" و "قهوة وسجائر".



"خطاب القبول المجيد لنيكولاس شوفين": ذكريات مفعمة بالحيوية عن حياة بطل منح اسمه إلى الشوفينية.



(Locarno Film Festival)

لا يعتبر لوكارنو أهم مهرجان سويسري للسينما فحسب، بل إنه أيضًا واحد من أقدم المهرجانات الأوروبية وأهمها، على غرار مهرجانات كان وبرلين والبندقية. لقد عززت الجهود التي استثمرها لوكارنو في تنمية المواهب الشابة مكانته كفضاء مميز ليس فقط للمؤلفين الطموحين ولكن أيضًا للنقاد والمنتجين والمصممين وفي جميع المجالات الأخرى المرتبطة بصناعة السينما.



أكاديمية لوكارنورابط خارجي ، التي تضم أكاديمية النقاد (والتي تعد swissinfo.ch شريكًا إعلاميًا لهارابط خارجي) وأكاديمية صناع السينما وأكاديمية الصناعة، بالإضافة إلى قسم Basecampرابط خارجي المنشأة حديثًا، تدخل الآن عامها الثاني عشر على التوالي، وتستقطب المواهب الشابة من سويسرا ومن الخارج، وقد أُتيحت لبعض المشاركين فيها بالفعل فرصة العودة إلى لوكارنو كمحترفين.





(ترجمه من الإنجليزية: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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