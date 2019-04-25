هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 04:15 م

تم اختيار ستيفان بوهرير لنيل لقب المصور الصحفي السويسري لهذا العام من قبل مؤسسة راينهارت فون غرافنريد، التي تختار كل عام أفضل الصور الصحفية والمصورين في سويسرا.



(Keystone)

كما فاز بوهرير (34 عاماً) المقيم في بازل بالجائزة الأولى في فئة "الأخبار" عن الصورة التي التقطها لحريق كبير اندلع في ميناء بازل.



(Swiss Press Photo, Stefan Bohrer)

ولم يتردد كونى نوردمانرابط خارجي، عضو لجنة التحكيم، بمقارنتها بالصورة التي التقطها طوماس هوبكر،رابط خارجي وهو مصور تابع لوكالة ماغنوم، لمجموعة من الشبان في حي بروكلين في نيويورك كانوا بصدد تجاذب أطراف الحديث بلامبالاة فيما كان البرجان التوأمان يحترقان في الخلفية يوم 11 سبتمبر 2001.

(Stefan Bohrer)

يُشار إلى أن بوهرير مصور فوتوغرافي مستقل ومحرر صور. درس التصوير الصحفي في المعهد السويسري للصحافة في لوتسيرنرابط خارجي ويحرص على المشاركة في إعداد تقارير صحفية مصورة. وفي الوقت الحاضر، يرافق منظمة Vier Pfotenرابط خارجي (أي الكفوف الأربعة) لرعاية الحيوانات، من أجل إعداد تقرير مصور عن دُبّ مريض ومُهمل من ألبانيا تتم رعايته ومعالجته في سويسرا.



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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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