هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2019 02:40 م

(Keystone / Ennio Leanza)

"زهرة الجثة" (Titan arum) هي أضخم نبتة مُزهرة في العالم. في حديقة النباتات التابعة لجامعة زيورخ، يصطف الناس هذه الأيام لرؤية – وشم رائحة – زهرتها النادرة ولكن النّتنة.

تنمو هذه النبتة في غابات سومطرة الأندونيسية، ويمكن أن تكبر حتى يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار. وبفضل رائحتها الكريهة القوية، تجتذب النبتة المُزهرة الذباب والخنافس لتلقيحها في بيئتها الغابية الطبيعية.



(Keystone / Ennio Leanza)

لا يوجد سوى عدد قليل جدا من هذا النوع النباتي القادرة على الإزهار في العالم. وبشكل عام، تنمو "أزهار الجثة" من درنة توجد تحت الأرض، ولا يمكنها أن تُزهر إلا عندما يزيد وزن الدرنة عن 25 كيلوغراماً.



في سويسرا، أزهرت "زهرة الجثة" للمرة الأخيرة في عام 2014 في الحديقة النباتية التابعة لجامعة بازل، واجتذب الحدث الآلاف من الزوار.

swissinfo.ch/ك.ض

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