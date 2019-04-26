تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

ثقافة

زهرة الجثة جمالٌ كريه الرائحة يُزهر في زيورخ

Corps flower from above
(Keystone / Ennio Leanza)

"زهرة الجثة" (Titan arum) هي أضخم نبتة مُزهرة في العالم. في حديقة النباتات التابعة لجامعة زيورخ، يصطف الناس هذه الأيام لرؤية – وشم رائحة – زهرتها النادرة ولكن النّتنة. 

تنمو هذه النبتة في غابات سومطرة الأندونيسية، ويمكن أن تكبر حتى يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار. وبفضل رائحتها الكريهة القوية، تجتذب النبتة المُزهرة الذباب والخنافس لتلقيحها في بيئتها الغابية الطبيعية.

Woman smells at the corps flower
(Keystone / Ennio Leanza)

لا يوجد سوى عدد قليل جدا من هذا النوع النباتي القادرة على الإزهار في العالم. وبشكل عام، تنمو "أزهار الجثة" من درنة توجد تحت الأرض، ولا يمكنها أن تُزهر إلا عندما يزيد وزن الدرنة عن 25 كيلوغراماً.

في سويسرا، أزهرت "زهرة الجثة" للمرة الأخيرة في عام 2014 في الحديقة النباتية التابعة لجامعة بازل، واجتذب الحدث الآلاف من الزوار.

swissinfo.ch/ك.ض

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام

تابعُونا على إنستغرام

تابعُونا على إنستغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك