هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 11:00 ص

لقد حظيت صور الطلاب الروس التي التقطها المصور السويسري بيتر دامّان، في عام 1998، بالإشادة والإعجاب. واليوم، يجري العمل على إصدار كتاب، وإقامة معرض في سويسرا لتمكين الجمهور العريض من مشاهدة مجموعة أعماله الغزيرة التي خلّفها وراءه.

حصلت الصورة التي التقطها دامّان لطالب الكلية العسكرية الروسي، على جائزة رائدة في مسابقة صور الصحافة العالمية لعام 1998. وكان دامّان ناقداً اجتماعياً تربطه مع الناس علاقة كانت في صميم فنه الفوتوغرافي. كما كان الأطفال والشباب محور صوَره.

وسواء كان هؤلاء يعيشون في الشوارع أو في دور الأيتام أو في مؤسسات الأمراض النفسية، فلقد منحهم - من خلال صوره - وجوهاً إنسانية والتقط شخصياتهم. وتُعد صوره بمثابة سجل للمظالم والمعاناة اليومية التي كان الأطفال الذين قابلهم في روسيا، عرضةً لها.

عندما زار دامّان سان بطرسبرغ في تسعينيات القرن الماضي، كانت الشوارع موطناً لآلاف الأيتام والأطفال المُهملين، الذين فرّوا من منازلهم للعيش داخل أطلال المدينة وفي محطات القطارات. وقد قام دامّان بالتقاط صورهم، في محاولة منه لزيادة التوعية بمحنتهم ومُعاناتهم وإيجاد أماكن تؤوي هؤلاء الأطفال دون خوف من أن يتم القبض عليهم من قِبَل السلطات.

وخلال رحلته في التسعينيات إلى كرونشتادت - وهي جزيرة روسية وقاعدة عسكرية بحرية - صور دامّان طلاباً ينتمون إلى الفئات المعوزة والمحرومة. كما التقط صوراً في سان بطرسبرغ، لطلاب ينحدرون من عائلات لها تاريخ طويل في الخدمة العسكرية وعلى مدى أجيال عديدة. ولقد حاز تقريره الفوتوغرافي عن هؤلاء الطلاب، الذي نشرته المجلة الألمانية "ماري"، على إعجاب أوساط واسعة، وتم منحه جائزة تقدير.رابط خارجي

استخدام الثقافة حيث فشلت السياسة

كما التقط دامّان، صوراً لأوركسترا الشباب في رام الله التي تم إنشاؤها على يد كل من المايسترو دانييل بارنبويم والباحث الأدبي الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد. وكان دامّان مفتوناً بفكرة اللجوء إلى الثقافة لتحقيق ما فشلت السياسة في إنجازه - أي في إحلال السلام - كما صرّح في حينه في مقابلة مع مجلة "شتيرن" الألمانية.

وبعد زواجه من المخرجة السينمائية السويسرية غابرييل شارير في عام 1996، أصبح المصور الألماني المولد مواطناً سويسرياً واختار العاصمة برن موطناً له. وقد توفي دامّان عام 2015، مخلّفاً وراءه مجموعة واسعة من الأعمال عن الناس الذين التقى بهم في العديد من البلدان. وقامت زوجته شارير بعد ذلك، بنشر كتاب عن أعماله، صدر في نهاية عام 2019 بعنوان " الحصان الأبيضرابط خارجي: بيتر دامّان. تصوير فوتوغرافي".

واليوم، يُمكن مشاهدة أعماله في صالة عرض "منتدى كورنهاوس" في مدينة برن، حتى تاريخ 7 مارس 2020.



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