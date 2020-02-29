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ثقافة

أعمال المصور الفوتوغرافي بيتر دامّان السويسري الذي فاز بالجائزة العالمية للتصوير الصحفي

الطالب المتدرب فلاديمير (ڤوڤا)، البالغ من العمر 11 عاماً، وهو في عامه الأول في أكاديمية كرونشتادت

صورة مأخوذة من السلسلة التي استحق عليها المصور الصحفي جائزة التقدير. ويظهر في الصورة الطالب المتدرب فلاديمير (ڤوڤا)، البالغ من العمر 11 عاماً، وهو في عامه الأول في أكاديمية كرونشتادت. لم يكن ڤوڤا قد شاهد في حياته بحيرة داخلية، قبل أن يتم قبوله في الأكاديمية. كما كان يجهل كل شيء عن الملاحة البحرية والسفن. 1997، كرونشتادت.



أطفال شوارع تم تجميعهم في سان بطرسبرغ وإيداعهم في 'مركز التوزيع' التابع لقوات الميليشيات.

أطفال شوارع في سان بطرسبرغ في "مركز التوزيع" التابع للميليشيات. كان يتم حلق شعر الأطفال قبل إعادتهم إلى دور الأيتام أو إلى ذويهم. سانت بطرسبرغ 1991-1995.

طلاب من أكاديمية ناخيموف

طلاب أكاديمية ناخيموف أثناء الاحتفالات بالذكرى 300 لميلاد القيصر بطرس الأكبر، مؤسس الأسطول الحربي الروسي. كرونشتادت 1997.

أطفال ينامون تحت المقاعد الموجودة على أرصفة محطات القطارات

كان الأطفال ينامون أغلب الأحيان تحت المقاعد الموجودة على أرصفة محطات السكك الحديدية. بوخارست، 1995.

أطفال شوارع في صوفيا، بلغاريا

على الرغم من أن محطات السكك الحديدية هي أكثر دفئاً من الخارج، فقد كان الأطفال الأصغر سناً يتعرّضون إلى سرقة ما بحوزتهم من أغراض صغيرة، من قبل الأطفال الأكبر سناً ومن البالغين. ناهيك عن مطاردة الشرطة لهم. صوفيا، 1992.



أطفال يتناول غذاء رفقة راهبة

قامت الراهبات باستخدام دير كمنزل للأطفال منذ عام 1926. وارسو، بولندا، 1991-1995.

صورة مزدوجة: تياغو على اليمين وكريستينا على اليسار.

على اليسار: كريستينا البالغة من العمر 17 عاماً تعيش في منزل للأطفال المُعاقين يقع بجوار مؤسسة للأمراض النفسية. رومانيا، 2002-2003.

على اليمين: على الرغم من أن تياغو كان يعيش في منطقة سلفادور التي تعيش فيها والدته، إلا أنه كان يعيش في الميناء وينام على أرصفته. وكان الأطفال هناك يغتسلون في مياه الميناء القذرة. البرازيل، 2002.

سفيتلانا خاكيموفا رفقة عائلتها

سفيتلانا خاكيموفا، طالبة في الصف الأول في مدرسة الموسيقى. عاشت في غرفة واحدة مع عائلتها وكانت تعزف على البيانو. في هذه الصورة يظهر جد وجدة سفيتلانا خلال زيارتهما لها خلال الأسبوع. سانت بطرسبرغ 1998-1999.

أوركسترا الشباب في رام الله في حصة تدريبية مع قائد الفرقة الموسيقية دانييل بارنبويم

أوركسترا الشباب في رام الله في حصة تدريبية مع قائد الفرقة الموسيقية دانييل بارنبويم. فلسطين، 2004-2007.

الأستاذة انيلي إيميداشفيلي تدرّس تلميذها سيرغو ماركوسيان في بوخارست

الأستاذة انيلي إيميداشفيلي التي درّست الموسيقى لأكثر من 50 عاماً، وتظهر هنا في الصورة مع تلميذها سيرغو ماركوسيان. جورجيا، 2010-2012.

على شاطئ البحر في غزة

على شاطئ البحر في غزة. فلسطين، 2014.

معرض صور عن أعمال المصور الفوتوغرافي السويسري بيتر دامّان

لقد حظيت صور الطلاب الروس التي التقطها المصور السويسري بيتر دامّان، في عام 1998، بالإشادة والإعجاب. واليوم، يجري العمل على إصدار كتاب، وإقامة معرض في سويسرا لتمكين الجمهور العريض من مشاهدة مجموعة أعماله الغزيرة التي خلّفها وراءه.

حصلت الصورة التي التقطها دامّان لطالب الكلية العسكرية الروسي، على جائزة رائدة في مسابقة صور الصحافة العالمية لعام 1998. وكان دامّان ناقداً اجتماعياً تربطه مع الناس علاقة كانت في صميم فنه الفوتوغرافي. كما كان الأطفال والشباب محور صوَره.

وسواء كان هؤلاء يعيشون في الشوارع أو في دور الأيتام أو في مؤسسات الأمراض النفسية، فلقد منحهم - من خلال صوره - وجوهاً إنسانية والتقط شخصياتهم. وتُعد صوره بمثابة سجل للمظالم والمعاناة اليومية التي كان الأطفال الذين قابلهم في روسيا، عرضةً لها.

عندما زار دامّان سان بطرسبرغ في تسعينيات القرن الماضي، كانت الشوارع موطناً لآلاف الأيتام والأطفال المُهملين، الذين فرّوا من منازلهم للعيش داخل أطلال المدينة وفي محطات القطارات. وقد قام دامّان بالتقاط صورهم، في محاولة منه لزيادة التوعية بمحنتهم ومُعاناتهم وإيجاد أماكن تؤوي هؤلاء الأطفال دون خوف من أن يتم القبض عليهم من قِبَل السلطات.

وخلال رحلته في التسعينيات إلى كرونشتادت - وهي جزيرة روسية وقاعدة عسكرية بحرية - صور دامّان طلاباً ينتمون إلى الفئات المعوزة والمحرومة. كما التقط صوراً في سان بطرسبرغ، لطلاب ينحدرون من عائلات لها تاريخ طويل في الخدمة العسكرية وعلى مدى أجيال عديدة. ولقد حاز تقريره الفوتوغرافي عن هؤلاء الطلاب، الذي نشرته المجلة الألمانية "ماري"، على إعجاب أوساط واسعة، وتم منحه جائزة تقدير.رابط خارجي

استخدام الثقافة حيث فشلت السياسة

كما التقط دامّان، صوراً لأوركسترا الشباب في رام الله التي تم إنشاؤها على يد كل من المايسترو دانييل بارنبويم والباحث الأدبي الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد. وكان دامّان مفتوناً بفكرة اللجوء إلى الثقافة لتحقيق ما فشلت السياسة في إنجازه - أي في إحلال السلام - كما صرّح في حينه في مقابلة مع مجلة "شتيرن" الألمانية.

وبعد زواجه من المخرجة السينمائية السويسرية غابرييل شارير في عام 1996، أصبح المصور الألماني المولد مواطناً سويسرياً واختار العاصمة برن موطناً له. وقد توفي دامّان عام 2015، مخلّفاً وراءه مجموعة واسعة من الأعمال عن الناس الذين التقى بهم في العديد من البلدان. وقامت زوجته شارير بعد ذلك، بنشر كتاب عن أعماله، صدر في نهاية عام 2019 بعنوان " الحصان الأبيضرابط خارجي: بيتر دامّان. تصوير فوتوغرافي".

واليوم، يُمكن مشاهدة أعماله في صالة عرض "منتدى كورنهاوس" في مدينة برن، حتى تاريخ 7 مارس 2020.

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