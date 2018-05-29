هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 06:00 م 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:00

لأوّل مرّة، يفوز الجناح السويسري بجائزة الأسد الذهبي (الجائزة الكبرى) في بينالي البندقية المعماري. وجاء هذا التكريم بفضل مشروع “سويسرا 240: هاوس تور”، والذي يقترح فضاء المعيشة المثلى. وتتشكّل هذه الشقة السويسرية الفارغة من غرف ذات أبعاد مختلفة، مما يشعر الزوّار وكأنهم أقزام برهة وعمالقة برهة أخرى. (SRF/swissinfo.ch)



ونظّمت Pro Helvetia ، مجلس الفنون السويسري، الذي تموّله الحكومة مسابقة لإختيار المشاركون الذين مثّلوا سويسرا في هذا المعرض الدولي . ووقع الإختيار، من ضمن ثمانين مشارك، على أليخندرو بوسهارد، ولي تافور، وماتيو فان دير بلويغ، وآني فيهيرفارا، وجميع هؤلاء من المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ. ويتعاون أفراد هذا الفريق الذين يعيشون في زيورخ مع بعضهم البعض منذ عام 2015.

مسألة وجهة نظر

يبدو "فضاء المعيشة" التي يقترحه الجناح السويسري على الزائر مجرّد شقّة فارغة، لكن وكما تشرح ماريان بوركي، رئيسة مشروع "بروهيلفيتيا: "بُني الفضاء الداخلي وفق مقاييس مختلفة، تم وصلها مع بعضها البعض، لتخلق في النهاية سلسلة متداخلة من المشاهد الجوانية".

ويبلغ ارتفاع الحائط، مثلما يشير العنوان "سويسرا 240: هاوس تور" 240 سنتيمتر، وهي القاعدة معتمدة في البناء في معظم البلدان. وصُمّمت الأبواب والنوافذ، والخزائن بطريقة تتناسب مع أحجام الغرف. وكلّما توغّل الزائر داخل الشقة، كلما تغيّر حجمها لتصبح أكبر أو أصغر.

وقال ألان بيرسيه، الذي يتولى هذا العام الرئاسة الدورية للكنفدرالية: "يمثّل الفوز بجائزة "الأسد الذهبي" هذا العام نجاحا استثنائيا لفريق المهندسين المعماريين الشباب، ويؤكّد في الوقت نفسه على جودة فن العمارة السويسرية".

ويعرض الجناح المركزي، في شرفة كبيرة ذات جدران زرقاء، كذلك أعمالا لبعض المهندسين المعماريين السويسريين المشهورين الآخرين من بينها نماذج من انتاج وتصميم بيتر زومتور. ويقترح هذا الفنان مبان بسيطة، ذات وظائف محددة، ومنسجمة في وئام مع بيئتها. ويُظهر جيون كامينادا كيف نجح في استخدام مساحة خالية في جبال غراوبوندن في شرق سويسرا. ويعرض هذا المعماري أعماله في "جناح أرسنال" جنبا إلى جنب مع أنجيلا ديوبر، التي فازت بالجائزة المعمارية للخرسانة في ألمانيا في عام 2017.

ويتواصل معرض العمارة الدولي السادس عشر حتى 25 نوفمبر 2018.

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