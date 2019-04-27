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ثقافة

عادات الربيع معركة فصول السنة

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يجسد العداء في اللون الأبيض الربيع، الذي يحارب فصل الشتاء.

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يتم وضع البيض على أكوام من نشارة الخشب في أزواج على كل متر على مسافة 80 مترًا ، على طول طريق القرية، حيث يتم وضع ما مجموعه 162 بيضة.

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يستغرق إعداد هذه القناع من نشارة الخشب وقتاً طويلاً. 

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وضع اللمسات الأخيرة على رجل القش.

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يتم خياطة الزي من أكياس القماش المستعملة قبل الظهور بفترة قصيرة.

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 يتابع القضاة  المعركة بين الشتاء والربيع عن كثب.

Eierleset

  بدلة مصممة من قواقع الحلزون الفارغ وترمز إلى فصل الشتاء.

Eierleset

 تاناستلر هي الشجرة الوحيدة التي تبقى خضراء حتى في فصل الشتاء وترمز إلى الربيع الأخضر. 

Eierleset

عداء البيض بين البيض المصطف وفي المقدمة المرأة العجوز مع مقلاة.

Eierleset

يجسد الزوجان حب الشباب والعذرية.

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العروس الشابة تضرب بحقيبة يدها على رجل القش وتقع بدورها.

Eierleset

 تم وضع 162 بيضة والجمهور مستعد للمشاهدة، يمكن أن تبدأ معركة الربيع ضد الشتاء الآن.

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الزوجان العجوزان يمنحان شعورا بالتعب ويقومان بمحاولة أخيرة ضد تقدم الزمن والربيع المقبل.

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 قاضيان إلى جانب الشخص المتنكر والذي خلع القناع وأخذ استراحة قصيرة، فالبدل التنكرية قد  تزن نحو  40 كيلوغراما.

Eierleset

معركة بين الشخصيات المتنكرة أو بين الشتاء والربيع. 

Eierleset

تمثل هذه الشخصية البهجة الأبدية للإنسان وبالتالي فهو جزء من الربيع.

Eierleset

الشرطي هو القوة المنظمة التي تسعى إلى التخفيف من حدة الصراع بين قوى الطبيعة. يحمل الشرطي إبرة وخيط في جيبه ليتمكن من إصلاح الأزياء إذا لزم الأمر.

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سلة مليئة بالقش في نهاية الصفين المكونين من 162 بيضة. يضع العداؤون البيض الذي تم جمعه في هذه السلة.

معرض صور عن عادات تقترن بفصل الربيع في سويسرا

هناك العديد من العادات التي تميز الإنتقال من فصل الشتاء إلى الربيع في سويسرا. وإلى جانب الإحتفالات المعروفة كالكرنفال أو "رجل الثلوج" في زيورخ، هناك أيضا طقوس أخرى مثل "جمع البيض".  

جمع البيض هي عادة قديمة، ما تزال عدد من الأندية الرياضية تمارسها في شمال غرب سويسرا. ووفق موقع "جمع البيض" في افينغينرابط خارجي، ترمز هذه العادة إلى الخصوبة وصحوة الطبيعة وانتصار الربيع المشرق على فصل الشتاء الكئيب.

قبل انطلاق مهرجان جمع البيض بأسابيع تبدأ الإستعدادات حيث يتم تجهيز الملابس وتعديلها. وفي بعض الأحيان، يتم خياطة الأزياء حسب مقاس الشخص، مباشرة على الجسم ثم حشو الملابس بحوالي 30 كيلوا غراما من القش.

مع انطلاق سكان القرية في جمع البيض الذي تم تصفيفه في الشارع، تبدأ أيضا المعركة الرمزية بين فصل الربيع ضد فصل الشتاء.. بين الجفاف والإزدهار.

تُشارك في الإحتفال شخصيات متنكرة في ملابس زفاف كرمز للحب الجديد وللخصوبة، وهناك أيضا عجائز محشوون بالقش في إشارة إلى فصل الشتاء.

حكام مباراة جمع البيض هم خمسة أشخاص يمثلون "المجلس"، وهم في العادة مشاركون سابقون ارتدوا الملابس الثقيلة ذات مرة ولا يرغبون في مواجهة هذا الصنف من المصاعب مرة أخرى.

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