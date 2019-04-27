هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2019 11:00 ص

هناك العديد من العادات التي تميز الإنتقال من فصل الشتاء إلى الربيع في سويسرا. وإلى جانب الإحتفالات المعروفة كالكرنفال أو "رجل الثلوج" في زيورخ، هناك أيضا طقوس أخرى مثل "جمع البيض".

جمع البيض هي عادة قديمة، ما تزال عدد من الأندية الرياضية تمارسها في شمال غرب سويسرا. ووفق موقع "جمع البيض" في افينغينرابط خارجي، ترمز هذه العادة إلى الخصوبة وصحوة الطبيعة وانتصار الربيع المشرق على فصل الشتاء الكئيب.

قبل انطلاق مهرجان جمع البيض بأسابيع تبدأ الإستعدادات حيث يتم تجهيز الملابس وتعديلها. وفي بعض الأحيان، يتم خياطة الأزياء حسب مقاس الشخص، مباشرة على الجسم ثم حشو الملابس بحوالي 30 كيلوا غراما من القش.

مع انطلاق سكان القرية في جمع البيض الذي تم تصفيفه في الشارع، تبدأ أيضا المعركة الرمزية بين فصل الربيع ضد فصل الشتاء.. بين الجفاف والإزدهار.

تُشارك في الإحتفال شخصيات متنكرة في ملابس زفاف كرمز للحب الجديد وللخصوبة، وهناك أيضا عجائز محشوون بالقش في إشارة إلى فصل الشتاء.

حكام مباراة جمع البيض هم خمسة أشخاص يمثلون "المجلس"، وهم في العادة مشاركون سابقون ارتدوا الملابس الثقيلة ذات مرة ولا يرغبون في مواجهة هذا الصنف من المصاعب مرة أخرى.



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