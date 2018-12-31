هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 11:00 ص

قد لا يبدو سهل في جبال الألب مكانا مناسبا أو متوقعا لإحتواء واحدة من أهم الروائع التاريخية، ولكن ما يحصل بالفعل في وادي سيمنتال. فالبيوت الخشبية التي تم العثور عليها هنا لها تاريخ طويل. لقد شيدت من الأخشاب في أزمان مضت، مثلما تؤكّد ذلك الزخارف الموجودة على واجهاتها.

على مرّ الزمن، استوطن آلاف الرجال والنساء أراضي سويسرا وشكلوا مجتمعها. وتزخر صفحات كتب التاريخ بالتعريف بهوياتهم، والمعارك التي خاضوها، والأفكار الثورية التي تداولوها، والتغيرات الهادئة التي أدخلوها، ثم توارثتها الأجيال عبر الزمن. وتعد آثار هذا التراث كثيرة وغنية، ولكن بعضها مخفي وغير معروف.

من خلال هذه السلسلة التي أعدّها التلفزيون السويسري الناطق بالإيطالية RSI، وقع الإختيار على سبعة أماكن مرتبطة بالأحداث التاريخية والأساطير التي تشكّل جزءً من التراث الثقافي للبلاد.

هذا الفيديو يتطرّق إلى التاريخ الثقافي الغني للسهل الممتدّ على طول نهر سيمنتال الواقع بكانتون برن، بعد زيارة إلى المنازل التاريخية المزخرفة والمشيّدة بالخشب.

(القناة السويسرية RSI الناطقة بالإيطالية، swissinfo.ch)

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