هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 11:00 ص

تنحدر أسرة هابسبورغ، واحدة من أكثر العائلات تأثيرا في التاريخ الاوروبي من سويسرا. ولا تزال قلاعهم شامخة على تلّة تطل على بلدة هابسبورغ، في شمال سويسرا شاهدة على ذلك حتى الآن.

على مرّ الزمن، استوطن آلاف الرجال والنساء أراضي سويسرا وشكلوا مجتمعها. وتزخر صفحات كتب التاريخ بالتعريف بهوياتهم، والمعارك التي خاضوها، والأفكار الثورية التي تداولوها، والتغيرات الهادئة التي أدخلوها، ثم توارثتها الأجيال عبر الزمن. وتعد آثار هذا التراث كثيرة وغنية، ولكن بعضها مخفي وغير معروف.

من خلال هذه السلسلة التي أعدّها التلفزيون السويسري الناطق بالإيطالية RSI، وقع الإختيار على سبعة أماكن مرتبطة بالأحداث التاريخية والأساطير التي تشكّل جزءً من التراث الثقافي للبلاد.

كانت عائلة هابسبورغ تقود إمبراطورية لا تغيب الشمس عنها أبدا. وتوجد في سويسرا حتى الآن العديد من المباني التي تذكّر بذلك العهد. هذه الحلقة تزور إثنيْن من هذه المباني، وهي قلعة هابسبورغ، التي شيّدت منذ حوالي 1000 عام، في المنطقة التي توجد بها أصول هذه العائلة، وقلعة فيلديغ، التي تعود للقرن الثالث عشر وحدائقها المهيبة والجميلة.



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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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