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شؤون خارجية

التصعيد بين غزة وإسرائيل سويسرا ترحب بوقف إطلاق النار

صورة اعتراض صاروخ تم إطلاقه من غزة بواسطة نظام دفاعي إسرائيلي

خلفت الموجة الأخيرة من الاشتباكات والهجمات ما لا يقل عن 23 قتيلا فلسطينيا و4 قتلى إسرائيليين. (في الصورة: اعتراض صاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة يوم 5 مايو 2019 بواسطة النظام الدفاعي الاسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية)

(Keystone / Abir Sultan)

رحبت وزارة الخارجية السويسرية باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطنيين وإسرائيل، معربة في الوقت ذاته عن قلقها من تصاعد العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.

واندلعت موجة العنف يوم الجمعة 3 مايو الجاري مع وقوع اشتباكات بين مسلحين في قطاع غزة وقوات إسرائيلية.

وتوقفت الاشتباكات وهي الأقوى منذ نوفمبر 2018، في وقت مبكر يوم الإثنين 6 مايو.

من جهتهم، أفاد مسؤولون فلسطينيون أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية في الساعة 4.30 صباحا (1.30 بتوقيت غرينيتش) يوم الاثنين. بدوره رفع الجيش الإسرائيلي حالة الطوارئ في جنوب البلاد.

وفي بيان صادررابط خارجي اليوم في برن، رحبت وزارة الخارجية السويسرية بالهدنة، لكنها أعربت عن "قلقها العميق" إزاء التصعيد الأخير للعنف وجاء في البيان أن "[سويسرا] تدين شن مئات الهجمات الصاروخية العشوائية من قطاع غزة على المناطق السكنية في إسرائيل"، ودعت وزارة الخارجية إلى وضع حد لإطلاق النار على المدنيين وإلى التحلي بـ "أقصى درجات ضبط النفس في الرد".

يُذكر أن الغارات الإسرائيلية خلفت ما لا يقل عن 23 قتيلاً فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين. كما أفادت تقارير بمقتل ثمانية نشطاء وأحد قادة حركة حماس.

في بيانها أيضا، ذكّرت سويسرا الأطراف المختلفة باحترام القانون الدولي احتراما صارما، ولا سيما القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أنها "تدعو الأطراف الى التراجع فورا واستعادة الهدوء. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، فإنها تدعم بالكامل جهود الوساطة المستمرة لمصر والأمم المتحدة"

وأضاف بيان الخارجية أن "سويسرا ما تزال مقتنعة بأنه لا يمكن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بالوسائل العسكرية. ونحن ملتزمون بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين عن طريق التفاوض".

Reuters/EDA/م.ا.

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