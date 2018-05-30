هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 12:03 م 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:03

من اليسار إلى اليمين: الإمام موريس بيغوفيتش والحاخام ناعوم هيرتيغ والشماس البروتستانتي موريس غارديول وزعيم الصلاة اليهودية إريك أكرمان.

(Swiss Federation of Jewish Communities)

تم تكريم أربعة من الزعماء الدينيين، من ضمنهم حاخام وإمام، تقديرا لجهودهم في التقريب بين الجماعات الدينية السويسرية.

الجائزة رابط خارجيالتي تم إسنادها للمرة الأولى مقدمة من طرف الفدرالية السويسرية للجاليات الإسرائيليةرابط خارجي ومنصة اليهود الليبراليين في سويسرارابط خارجي. وهي تُمنح إلى الأشخاص الذين يُقدمون إسهاما معتبرا في تحقيق التماسك الإجتماعي والسلم الديني في سويسرا.

أربعة من الزعماء تحصلوا على جائزة مالية تبلغ قيمتها عشرة آلاف فرنك وهما الإمام موريس بيغوفيتش والحاخام نوعام هيرتيغ من زيورخ، والشماس البروتستاني موريس غارديول وزعيم الصلاة اليهودية إريك أكرمان من جنيف.

وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة برن مساء الثلاثاء 29 مايو الجاري، كان آلان بيرسيه، رئيس الكنفدرالية ووزير الشؤون الداخلية من بين المتحدثين.

+ بيت الأديان في برن: واحات سلام وحوار وسط صخب المدينة

في السياق، يُشار إلى أن بيغوفيتش وهيرتيغ يدعمان مشروع Respectرابط خارجي (آحترام)، الذي يعمل على تسهيل التبادل الثقافي بين الجاليتين. فمن خلال استضافة ورش عمل متنوعة، يشجّع المشروع على إجراء حوار نشط بهدف تفكيك الأحكام المُسبقة المتبادلة. كما عمل الرجلان كممثلين روحيين في إطار أول حوار رسمي مشترك تم إجراؤه بين المنظمتين السويسريتين اللتان تنضوي تحتهما أغلب الجمعيات والهيئات اليهودية والإسلامية.

في المقابل، طوّر كل من غارديول وأكرمان منصة متعددة الأديان في جنيف وعملا أيضا على تعزيز الحوار بين الطلاب اليهود وأقرانهم غير اليهود من خلال تبادل الزيارات بين الفصول الدراسية. إضافة إلى ذلك، كان الرجلين ناشطيْن في مدرسة جنيف للعمل الإجتماعي، حيث قدما دروسا حول الدور الذين يلعبه الدين والروحانية في العمل الإجتماعي.

swissinfo.ch/ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة تكريم حاخام وإمام لإسهامهما في تعزيز الحوار بين الأديان 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:03 تم تكريم أربعة من الزعماء الدينيين، من ضمنهم حاخام وإمام، تقديرا لجهودهم في التقريب بين الجماعات الدينية السويسرية. الجائزة التي تم إسنادها للمرة الأولى مقدمة من طرف الفدرالية السويسرية للجاليات الإسرائيلية ومنصة اليهود الليبراليين في سويسرا. وهي تُمنح إلى الأشخاص الذين يُقدمون إسهاما معتبرا في تحقيق التماسك الإجتماعي والسلم الديني في سويسرا. أربعة من الزعماء تحصلوا على جائزة مالية تبلغ قيمتها عشرة آلاف فرنك وهما الإمام موريس بيغوفيتش والحاخام نوعام هيرتيغ من زيورخ، والشماس البروتستاني موريس غارديول وزعيم الصلاة اليهودية إريك أكرمان من جنيف. وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة برن مساء الثلاثاء 29 مايو الجاري، كان آلان بيرسيه، رئيس الكنفدرالية ووزير الشؤون الداخلية من بين المتحدثين. + بيت الأديان في برن: واحات سلام وحوار وسط صخب المدينة في السياق، يُشار إلى أن بيغوفيتش وهيرتيغ يدعمان مشروع Respect (آحترام)، الذي يعمل على تسهيل التبادل الثقافي بين الجاليتين. فمن خلال استضافة ورش عمل متنوعة، يشجّع المشروع على إجراء حوار نشط بهدف تفكيك الأحكام المُسبقة المتبادلة. كما عمل الرجلان كممثلين روحيين في إطار أول حوار رسمي مشترك تم إجراؤه بين المنظمتين السويسريتين اللتان تنضوي تحتهما أغلب الجمعيات والهيئات اليهودية والإسلامية. في المقابل، طوّر كل من غارديول وأكرمان منصة متعددة الأديان في جنيف وعملا أيضا على تعزيز الحوار بين الطلاب اليهود وأقرانهم غير اليهود من خلال تبادل الزيارات بين الفصول الدراسية. إضافة إلى ذلك، كان الرجلين ناشطيْن في مدرسة جنيف للعمل الإجتماعي، حيث قدما دروسا حول الدور الذين يلعبه الدين والروحانية في العمل الإجتماعي.