تم تكريم أربعة من الزعماء الدينيين، من ضمنهم حاخام وإمام، تقديرا لجهودهم في التقريب بين الجماعات الدينية السويسرية.
الجائزة رابط خارجيالتي تم إسنادها للمرة الأولى مقدمة من طرف الفدرالية السويسرية للجاليات الإسرائيليةرابط خارجي ومنصة اليهود الليبراليين في سويسرارابط خارجي. وهي تُمنح إلى الأشخاص الذين يُقدمون إسهاما معتبرا في تحقيق التماسك الإجتماعي والسلم الديني في سويسرا.
أربعة من الزعماء تحصلوا على جائزة مالية تبلغ قيمتها عشرة آلاف فرنك وهما الإمام موريس بيغوفيتش والحاخام نوعام هيرتيغ من زيورخ، والشماس البروتستاني موريس غارديول وزعيم الصلاة اليهودية إريك أكرمان من جنيف.
وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة برن مساء الثلاثاء 29 مايو الجاري، كان آلان بيرسيه، رئيس الكنفدرالية ووزير الشؤون الداخلية من بين المتحدثين.
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في السياق، يُشار إلى أن بيغوفيتش وهيرتيغ يدعمان مشروع Respectرابط خارجي (آحترام)، الذي يعمل على تسهيل التبادل الثقافي بين الجاليتين. فمن خلال استضافة ورش عمل متنوعة، يشجّع المشروع على إجراء حوار نشط بهدف تفكيك الأحكام المُسبقة المتبادلة. كما عمل الرجلان كممثلين روحيين في إطار أول حوار رسمي مشترك تم إجراؤه بين المنظمتين السويسريتين اللتان تنضوي تحتهما أغلب الجمعيات والهيئات اليهودية والإسلامية.
في المقابل، طوّر كل من غارديول وأكرمان منصة متعددة الأديان في جنيف وعملا أيضا على تعزيز الحوار بين الطلاب اليهود وأقرانهم غير اليهود من خلال تبادل الزيارات بين الفصول الدراسية. إضافة إلى ذلك، كان الرجلين ناشطيْن في مدرسة جنيف للعمل الإجتماعي، حيث قدما دروسا حول الدور الذين يلعبه الدين والروحانية في العمل الإجتماعي.
swissinfo.ch/ك.ض