الاقتصاد السويسري يسجل انتعاشاً طفيفاً في الربع الأخير من عام 2025

انتعش الاقتصاد السويسري قليلاً في نهاية العام الماضي Keystone-SDA

انتعش الاقتصاد السويسري بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2025، إذ ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وأعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية “سيكو” يوم الجمعة هذه النتائج، مؤكدة تقديراتها الأولية. وجاءت التطورات متفاوتة بين القطاعات، فيما أسهم الطلب المحلي في دعم النشاط الاقتصادي.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمواً يتراوح بين 0.1% و0.4% في الربع الأخير من العام، بحسب وكالة الأخبار الاقتصادية (AWP).

وكان الاقتصاد السويسري قد تأثر سلباً في الربع الثالث من عام 2025 نتيجة تراجع حاد في صناعات الكيماويات والأدوية بسبب الرسوم الجمركية، ما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي، بعد تعديل البيانات لاستبعاد تأثير الفعاليات الرياضية، بنسبة -0.4%، مقارنة بتقدير “سيكو” البالغ -0.5%. وبلغ النمو 0.2% في الربع الثاني.

وعلى مستوى العام بأكمله، سجل الاقتصاد السويسري نمواً بنسبة 1.4%، بعد 1.2% في العام السابق و1.3% في عام 2023. وكما في الربع الأخير، شكّل الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو، مدعوماً بالتوسع القوي في الاستهلاك الخاص. في المقابل، حدّت التجارة الخارجية من نمو إجمالي الناتج الداخلي، إذ سجلت الصادرات نمواً دون المتوسط، بينما ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ.

وبعد تراجع واضح بين يوليو/تموز ونهاية سبتمبر/أيلول، عادت صناعات الكيماويات والأدوية إلى تسجيل نمو معتدل بنسبة 1.9%، في ظل ارتفاع الصادرات. غير أن ضعف المبيعات والصادرات أثّر في فروع أخرى من الصناعات التحويلية، التي سجلت انخفاضاً في القيمة المضافة بنسبة -1.3% .

وبوجه عام، ركدت القيمة المضافة في القطاع الصناعي، في حين انتعشت صادرات السلع بشكل طفيف بنسبة 0.6% بعد فصلين متتاليين من التراجع. وأدى الطلب المحلي النهائي، الذي ارتفع بنسبة 0.5%، دوراً تثبيتياً. كما سجل الاستهلاك الخاص نمواً قوياً مجدداً بنسبة 0.4%، لا سيما في مشتريات الملابس والأحذية، إضافة إلى الإنفاق على السكن والطاقة والصحة. وارتفع الاستثمار في قطاع البناء بنسبة 1.0% نتيجة توسع نشاط التشييد، ما أسهم في زيادة القيمة المضافة في القطاع بنسبة 0.6%. كما ارتفع الإنفاق على السلع الرأسمالية بنسبة 0.6%، مدفوعاً أساساً بالاستثمار في البحث والتطوير. وعلى خلفية قوة الطلب المحلي، ارتفعت الواردات بنسبة 2.7% .

