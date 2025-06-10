تظاهرة مؤيدة لفلسطين تعرقل خدمات القطارات في سويسرا

شهدت محطتا جنيف ولوزان في غرب سويسرا مساء الإثنين تجمع المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، حيث احتلوا بعض مسارات القطارات احتجاجًا على الأوضاع في غزة، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة السكك الحديدية. Keystone-SDA

أدى احتجاج مؤيد لفلسطين في سويسرا أمس الاثنين إلى استمرار اضطراب خدمات الخطوط الحديدية الفدرالية حتى صباح الثلاثاء.

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وفقًا لما أعلنته شركة الخطوط الحديدية الفدرالية السويسرية (SBB)، منعت التأخيرات والإلغاءات بعض القطارات من العودة إلى مستودعاتها، مما أثر على مواعيد السفر في اليوم التالي.

ودعت الشركة المسافرات والمسافرين إلى مراجعة الجدول الزمني الإلكتروني للتحقق من توفّر القطارات والمقاعد.

ووفقًا لتقارير الشرطة، تجمع المئات من المتظاهرات والمتظاهرين المؤيدين لفلسطين مساء الاثنين في محطتي جنيف ولوزان، واحتلوا بعض مسارات القطارات احتجاجًا على الأوضاع في غزة، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في حركة القطارات شملت تأخيرات وإلغاءات.

وفي جنيف، بدأ المتظاهرون.ات التجمع أمام محطة كورنافان حوالي الساعة 6:15 مساءً، قبل أن يحتلوا الرصيفين 3 و4، مما أدى إلى اضطراب في حركة القطارات على أربعة أرصفة حتى الساعة 7:30 مساءً.

وتكرر المشهد ذاته في محطة لوزان حوالي الساعة الثامنة مساءً، مما أدى إلى توقف كامل لحركة القطارات حتى الساعة التاسعة مساءً.

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