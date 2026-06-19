البنك الوطني السويسري يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر
أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0%، للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً استعداده للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة للمساهمة في استقرار الفرنك السويسري.
ومنذ مارس الماضي، يستخدم البنك عبارة «استعداد متزايد» عند الإشارة إلى احتمال التدخل في السوق. أما قبل ذلك، فكان يكتفي بالتأكيد على أنه سيتدخل عند الضرورة.
وأشار البنك إلى أن توقعاته المشروطة للتضخم خلال الأرباع المقبلة ارتفعت قليلاً مقارنة بتوقعات مارس، وذلك نتيجة زيادة أسعار الطاقة.
في المقابل، أوضح أن الضغوط التضخمية على المدى المتوسط لم تشهد سوى تغيرات محدودة منذ آخر تقييم للسياسة النقدية.
وأبقى البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السويسري عند نحو 1% خلال العام الجاري، كما رجّح أن يبلغ النمو نحو 1.5% في عام 2027.
ولم يأتِ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة مفاجئاً؛ إذ توقّع جميع الاقتصاديين والاقتصاديات الذين استطلعت وكالة الأنباء الاقتصادية «AWP» آراءهم صدور هذا القرار قبل الإعلان عنه.
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