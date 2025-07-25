「南方四贱客」拿川普开玩笑 白宫斥为四流节目

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（法新社洛杉矶24日电） 成人讽刺动画「南方四贱客」（South Park）在一集节目中拿美国总统川普开玩笑，内容是人工智慧（AI）生成的川普赤身露体爬过一片沙漠。白宫今天为此抨击动画制作团队。

法新社报导，在这集尺度大开的节目中，动画人物川普还向撒旦求欢，但遭拒绝，原因之一是川普的生殖器「太小」。.

白宫一点都不觉得好笑，发言人罗杰斯（Taylor Rogers）说：「超过20年来，这个节目可有可无，只靠着乏味的点子一息尚存，死命博得关注。」

罗杰斯还说：「川普总统在仅仅6个月内兑现的承诺比我国史上任何总统都多，一个四流节目破坏不了川普总统的连连胜利。」

「南方四贱客」经常触及美国日常生活中的敏感议题，目前播到第27季。

在这集节目中，动画人物川普还扬言轰炸加拿大，「就像我轰炸伊拉克一样」；加拿大总理质疑：「我以为你刚炸过的是伊朗。」川普回道：「伊朗还是伊拉克，什么鬼的有差吗？」

这集节目播出数天前，据报「南方四贱客」制作人派克（Trey Parker）和史东（Matt Stone）与派拉蒙（Paramount）签署一项15亿美元的串流协议，将全球版权售予派拉蒙。

这项协议签署的时机点对派拉蒙来说相当敏感，因为这家公司正希望政府同意派拉蒙与「天空之舞传媒」（Skydance）一项规模达数十亿美元的合并案。