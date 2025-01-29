「末日钟」前进1秒 距离世界毁灭只剩89秒

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（法新社华盛顿28日电） 在美国总统川普掀起核子战争、气候变迁和公卫隐忧下，象徵人类有多接近毁灭的「末日钟」（Doomsday Clock）今天被拨快一秒。

非营利组织「原子科学家公报」（Bulletin of the Atomic Scientists）将「末日钟」往前拨快1秒，距离象徵毁灭点的午夜仅剩89秒，是史上最接近午夜的时刻。

原子科学家公报于1947年冷战期间创立「末日钟」，原初是设定在距离午夜还有7分钟。

原子科学家公报的科学与安全委员会（Science and Security Board）主席霍尔兹（Daniel Holz）说：「影响今年决策的因素包括核子风险、气候变迁、先进生物科学及人工智慧（AI）等各样新兴技术遭滥用的可能性等，这些因素虽非2024年首见，但解决这些关键挑战的进展却不足。」

他补充说：「将末日钟指针调至距离午夜89秒的位置，是对全球领袖的一记警告。」

专家也警告人工智慧恐加剧假讯息的散播。

霍尔兹说：「所有风险都因为一个潜在的威胁扩增因子而大大加剧，那就是错误讯息、虚假讯息和阴谋论的传播，因为这不仅破坏通讯环境，也日益模糊了真相与谎言的界限。」