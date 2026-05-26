「热穹」笼罩欧洲 英、法、爱尔兰改写5月高温纪录

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（法新社伦敦25日电） 英国、爱尔兰与法国今天相继飙出5月历史高温纪录，气象预报员警告，欧洲各地本周将持续笼罩在长时间极端高温之下。

来自北非的暖空气受困于西欧高压系统下，形成所谓「热穹」（heat dome）现象，带来通常盛夏才会出现的异常高温。

西班牙本周稍晚气温预计将飙升至摄氏38度，义大利部分地区则已对户外工作祭出限制措施。

英国气象局（Met Office）指出，伦敦西南部皇家植物园邱园（Kew Gardens）测得摄氏34.8度高温，比先前纪录高出整整2度，写下英国史上最热的5月天。

气象局在社群平台X表示：「即使在英国盛夏，这种高温都属异常，更不用说现在才5月。」

伦敦这个时节的平均气温通常仅约摄氏17至18度。

在伦敦住了12年的66岁澳洲裔居民布兰德―达洛兹（Lindy Brand-Daloze）说：「天气很热，这就是气候变迁，对吧？我们大概得习惯这种情况。」

科学家指出，人为造成的气候变迁正在加剧热浪、干旱与洪灾等极端天气事件，也让高温纪录频频被打破。

英国气候顾问上周敦促当局改造学校、医院等基础设施，以适应全球暖化的气候。

2022年，英国气温史上首次突破摄氏40度。

爱尔兰气象局（Met Eireann）资料显示，西南部基拉尼（Killarney）与南部克伦麦（Clonmel）两地气象站测得摄氏28.8度，创下5月高温纪录。 ●热浪警报

法国气象局（Meteo-France）表示，法国多座城市打破了「数十项」高温纪录，并对西部多个地区发布热浪警报。这波异常高温预计将持续至周末。

西部城镇贝吉拉（Bergerac）今天测得摄氏34.7度高温，南特（Nantes）与翁热（Angers）气温也相差不远。

法国气象局指出，不列塔尼（Brittany）大部分地区明天气温预计将介于摄氏32至35度之间，「南部部分地区甚至可能达到36至37度」。

法国总理勒克努（Sebastien Lecornu）预计28日召开会议，检视政府应对热浪的准备工作。

巴黎23日气温达摄氏31.9度，是今年首次测得摄氏30度以上高温。

酷热天气也让法国网球公开赛观众苦不堪言，球迷拉布鲁斯（Loick Labrousse）说，「中央球场上方的太阳非常毒辣，待两小时便觉难以忍受」。

●限制户外工作

西班牙国家气象局（Aemet）警告，除了位于非洲西北部外海、大西洋上的加纳利群岛（Canary Islands）外，全国本周都将持续出现「对这个时节而言极不寻常的高温」。

国家气象局在X发文说，自27日起，西班牙西南部将出现「普遍的热带夜晚」现象；27日至29日高温将落在摄氏36至38度。

义大利拉齐奥大区（Lazio）今天批准新规，限制民众在中午12时30分至下午4时间从事长时间曝晒的工作。

这项措施适用于农场、工地与物流业等，效期至9月15日。义大利去年也曾实施类似规定，当时是自5月30日才开始生效。（编译：刘文瑜）