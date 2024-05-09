「疑为军事情报官」英国驱逐俄罗斯武官

2 分钟

（法新社伦敦8日电） 英国政府今天宣布将驱逐一名俄罗斯武官，理由是此人为一名「未对外公开的军事情报官」，此举加剧了伦敦当局与克里姆林宫之间的紧张关系。

内政大臣柯维立（James Cleverly）告诉国会，英国还将取消国内几处与俄罗斯有关房产的外交馆舍地位，其中一处位于英格兰南部萨塞克斯（Sussex），另一处位于伦敦。「我们认为这些房产已沦为情报用途。」

他补充说，俄罗斯外交签证也将受到新的限制，例如限缩俄罗斯外交官在英国停留的时间。

莫斯科驳斥英方说法，称这些指控是「彻头彻尾的谎言」。

英国采取这项行动之际，当局担心俄罗斯在英国领土「恶意」活动明显增加，其中包括据称由克里姆林宫策划的一起纵火案，以袭击一家与乌克兰有关的企业。

一名据称与俄罗斯佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）有关联的英国男子，上个月被控谋划纵火攻击伦敦一家企业。

英国先前曾指控，前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿在英格兰西南部索尔兹伯里市（Salisbury）遭神经毒剂攻击事件，以及一连串网路攻击和假讯息活动的幕后黑手就是莫斯科。

北大西洋公约组织（NATO）成员国英国向乌克兰提供军事训练和装备，「坚定不移」地支持乌国抵御俄国侵略。

柯维立说，这些新措施目的在于「向俄罗斯表明，我们不会容忍恶意活动明显升级的现象」。

他警告说，莫斯科将针对他的声明提出恐俄症和散布阴谋论等指控。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）