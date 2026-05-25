一文看懂 俄罗斯极音速「榛树」飞弹

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（法新社莫斯科24日电） 俄罗斯今天凌晨在对乌克兰大规模空袭中，3度动用可搭载核弹头的「榛树」（Oreshnik）弹道飞弹。根据克里姆林宫说法，这种最先进的飞弹，现代防空系统「不可能」拦截。

乌克兰军方表示，这枚中程飞弹今天击中比拉撤华（Bila Tserkva）一处未公开地点，比拉撤华是位于大基辅地区的一座城镇。

「榛树」飞弹其名取自俄语。俄罗斯在2024年首度用于攻击乌克兰第聂伯罗（Dnipro）一座工厂。今年1月初，则用来打击西部利维夫（Lviv）地区一处大型储气设施。今天则是第3次使用，3次攻击均未携带核弹头。

以下是「榛树」飞弹目前已知讯息：

● 射程

俄罗斯表示，「榛树」是一款中程飞弹，射程可达3000至5500公里。

掌管俄罗斯核武及洲际弹道飞弹计画的战略飞弹部队司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）表示，「榛树」能够打击「整个欧洲」目标。

俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）重要盟友、白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）表示，「榛树」已部署在他的国家。白俄罗斯与北约东侧接壤。

莫斯科宣布，「榛树」飞弹已「进入战备状态」。

乌克兰方面指出，这枚飞弹是从卡普斯京亚尔（Kapustin Yar）靶场发射，此靶场位于俄罗斯南部城市伏尔加格勒（Volgograd）附近。

● 威力

普丁2024年表示，「榛树」配备「数十枚导向弹头」。他补充，飞弹本身不会造成大规模损害，因为「没有核弹头，也就代表使用后不会有核污染」。

军事专家表示，「榛树」可改装成搭载核弹头。

普丁表示，这种飞弹破坏性物质所达到的高温，逼近太阳表面温度。「因此，爆炸震央的一切都会化成碎片，分解成基本物质，将一切化为尘埃」。

他还补充，「榛树」可打击「即便是防护极严密、位于极深处的目标」。

在2024年「榛树」首度打击第聂伯罗的现场，法新社记者所见到的损害相当有限。一栋建筑的屋顶被掀掉、树木被烧焦。乌克兰官员也仅报告程度有限的破坏，显示飞弹可能配备的是模拟弹头。

居民描述攻击期间传来「地狱般噪音」及闪亮的光爆。

● 速度

普丁宣称，现代防空系统「不可能」拦截「榛树」，它以10马赫、即每秒2.5至3公里的速度袭击。

专家表示，这枚飞弹能以极音速飞行，但无法像典型的极音速飞弹那样，具有机动调整轨道的能力。

波兰国际事务研究所（PISM）分析师皮奥卓斯基（Marcin Andrzej Piotrowski）2024年表示：「（榛树）与其它中程及洲际弹道飞弹一样，它的弹头以极音速进入大气层并抵达目标。」

皮奥卓斯基在「榛树」首次攻击后补充说，「但与其它极音速武器不同的是，『榛树』弹头并未在极音速飞行中机动调整轨道，若如此，反飞弹防御系统的拦截运作会更加复杂」。

● 起源

普丁2024年表示，榛树「并非老旧苏联系统的现代化改款」，而是一款「现代、最先进」装备。

美国国防部将「榛树」描述为一款「实验性」飞弹，基于俄罗斯RS-26洲际弹道飞弹研制而成。

卡拉卡耶夫表示，这款「陆基中程系统」是依据普丁于2023年7月下达的命令研制完成。