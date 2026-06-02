不敌舆论反弹 韩国撤回病房男女共用计画

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（法新社首尔2日电） 韩国保健福祉部官员今天向法新社证实，在引发对安全的强烈公众反弹后，韩国当局已取消一项结束医院住院病房强制性别隔离的提案。

日本和加拿大等几个国家已设置性别中立设施，此举引发了争论及批评人士的反对，他们主张此事存在隐私疑虑，且在共享空间中可能面临包含性犯罪在内的安全风险。

韩国虽是全球科技与文化强国，但社会风气依旧保守。

韩国保健福祉部上个月公布了这项计画，作为更广泛监管改革的一部分，以使家庭成员和伴侣更容易共用病房。

一名保健福祉部官员今天告诉法新社：「性别隔离将维持现行制度。」

保健福祉部补充指出，无论性别都需要密切监测的加护病房（ICU），以及由家族成员入住的双人病房，则不在此限。

根据这项如今已被撤回的提案，韩国的医院将不再被强制要求在住院病房中按性别区分患者；这项规定目前正在强制执行，违反者最高可处以停业15天的处分。

保健福祉部提出这项改变的理由是，一些医院已经允许已婚夫妇共用双人病房，而且这项规定已不再必要。

保健福祉部表示，撤回提案的决定是在反思公众的反应后做出的。

这项提案引发了强烈反对，政府的立法预告网站上出现了超过4000条留言。

一名留言者写道，「可能会发生针对女性的性犯罪」，另一人则将这项提案描述为「无视女性患者恐惧和焦虑的无知法案」。