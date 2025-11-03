不明无人机闯附近空域 德国不来梅机场一度暂停航班起降

afp_tickers

2 分钟

（法新社法兰克福2日电） 德国不来梅机场（Bremen Airport）今天因发现不明无人机，一度暂停航班起降；这是近期多起类似惊扰事件中的最新一起。

警方发言人表示，这架无人机今晚7时30分（格林威治时间18时30分）左右出现在「机场附近上空」。

警方指出，机场航班起降因此中断将近一小时，目前尚不清楚这架无人机是何人所操控。

法新社记者未能立即与不来梅机场取得联系，以确认受影响的航班数量。

近几周来，德国频传无人机侵扰机场，导致航班起降受阻事件。

柏林布兰登堡机场（Berlin Brandenburg Airport）上周也因发现不明无人机，所有起降作业暂停近两小时。

而在10月初，慕尼黑机场（Munich Airport）也因无人机入侵，机场在两天内两度关闭，影响超过6500名旅客。

德国当局多次警告，无人机入侵事件对安全构成日益严峻的威胁，今年来已有多架无人机在机场与军事设施周边现踪。

柏林方面曾暗示部分活动可能与莫斯科有关，不过俄罗斯否认相关指控。德国是支持乌克兰对抗俄国入侵的西方大国之一。

近几个月来，除了德国之外，挪威、比利时等欧洲联盟（EU）国家也频频出现有无人机飞越军事基地、工业区与重要基础设施的情况。（编译：刘文瑜）