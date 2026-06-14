不满与美签和平协议 伊朗爆抗议要求外长下台

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（法新社巴黎13日电） 数十名抗议者今天聚集在伊朗东北部城市麦什赫德（Mashhad）的外交部办公室外，高喊反对外交部长阿拉奇的口号，因为他在电视专访中，讨论与美国签署和平协议的可能性。 法斯通讯社（Fars）分享的一段影片显示，身穿黑色查多尔罩袍的女性在该建筑前挥舞着红黑两色旗帜，高喊「可耻的渗透者阿拉奇（Abbas Araghchi）去死」。 这场抗议发生之际，由美国总统川普与调解方巴基斯坦所推动的和平协议，正面临伊朗强硬派人士的反对。 他们主张，这项协议不符合伊朗的国家利益，且会剥夺德黑兰当局对荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的制衡筹码。他们也指控伊朗谈判代表为了促成协议作出过多让步。

阿拉奇昨天接受国营电视台专访时表示，目前谈判桌上的协议要求美国解除对伊朗港口的海上封锁。美国当初实施封锁，是为了回应伊朗先前对荷莫兹海峡所进行的封锁。 他还说：「未来对荷莫兹海峡的管理将与以往不同。」并称这条水道是伊朗「主要的吓阻工具」之一。

根据社群媒体上其他未经法新社独立证实的影片，在德黑兰的外交部前也聚集抗议民众，齐声怒吼要求阿拉奇以及国会议长兼首席谈判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）下台。

川普和巴基斯坦今天表示，结束战争的协议最早可能于明天签署，但德黑兰方面对时间安排则较为谨慎。