与中国稀土供应协议 美国财长：盼感恩节前敲定

（法新社华盛顿16日电） 美国财政部长贝森特今天表示，华府希望能于11月底感恩节前与中国敲定确保稀土供应的协议。

美国总统川普、中国国家主席习近平10月底在韩国会晤，根据双方当时达成的协议，北京同意将部分关键矿产的出口限制延后一年实施。

中国在稀土矿产开采与加工上居主导地位。稀土对制造汽车、电子、国防等产业所需的尖端电子元件至关重要。

贝森特（Scott Bessent）在福斯新闻频道（Fox News Channel）「周日早晨谈未来」（Sunday Morning Futures）节目中表示：「我们甚至还没有完成这项协议，我们希望能在感恩节之前完成。」美国将于27日迎来今年感恩节。

「我有信心，两位领袖－总统川普和习主席－在韩国会谈之后，中方会履行他们的协议。」

不过贝森特同时警告，如果北京反悔，美国有「许多手段」可以报复。

贝森特强调，根据这项协议，稀土「将一如4月4日之前那般自由流通」。当时中国以川普全面课徵关税为由，对部分稀土产品实施出口限制，要求出口许可。

根据川普与习近平达成的协议，美国将降低对中国产品的关税，中方则承诺年底前采购至少1200万吨美国大豆，明年再采购2500万吨。 贝森特表示，中国原本为报复川普加徵关税而停止购买美国大豆，「让我们伟大的大豆农民成为谈判筹码」。

他强调：「但我们相信这个问题已经获得解决。」