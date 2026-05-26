世界杯将至 在美海地裔忧ICE执法不敢到场观战

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（法新社华盛顿25日电） 海地时隔52年再闯世界杯，原本是全国引以为傲的大事，然而美国总统川普的移民扫荡政策，让住在美国俄亥俄州的海地裔男子艾米尔（Emile）不敢前往观赛。

40多岁、从事卡车驾驶工作的艾米尔对记者说：「在全世界面前、于球场内高唱祖国国歌，是没有人愿意错过的历史性一刻。但现在，我必须考虑再三，因为我不想被移民暨海关执法局（ICE）逮捕。」艾米尔不愿透露他的姓氏。

他说：「我的律师建议我不要搭飞机，以免在机场被捕。」ICE负责查缉并遣返无证外籍人士。

艾米尔的忧虑，反映了许多移民社群的心声，他们目睹全副武装、蒙面的ICE探员在美国多座城市执行经常被批评为强硬甚至粗暴的行动。

ICE探员在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）枪杀两名美国示威者后，民众情绪沸腾。

维吉尼亚州移民权利联盟（Virginia Coalition for Immigrant Rights）的沙勉托（Monica Sarmiento）说：「现在，人们更加注意自己的一举一动，因为他们没有安全感。大家都很害怕。我们看到（ICE）采取非常激进的手段，执法对象不只无证移民，也包括拥有受保护身分的人。」

沙勉托还说：「被逮捕、拘留与遣返的人当中，有70%没有犯罪纪录。许多人已在这里生活了几十年，也缴了几十年的税。」

她谴责全美弥漫一种「令人恐惧且充满敌意的氛围，且不只是在世界杯期间，而是每天如此」。

2026年世界杯将于6月11日至7月19日举行，由美国、加拿大与墨西哥共同主办，其中104场比赛中的78场将在美国进行。

ICE可能在美国境内赛事周边展开执法行动，引发美国西语裔社群忧虑。西语裔人口约占美国总人口20%，主要集中于加州、德州与佛州，在迈阿密、洛杉矶、达拉斯及纽约等主要城市也具有相当规模。

根据2024年统计，约85万名海地裔人口主要聚居于迈阿密与纽约，他们如今也面临类似压力。

川普政府希望终止艾米尔等人受惠的「临时保护身分」（TPS），这项措施可避免他们被遣返回母国。海地是全球最贫穷国家之一，长年饱受政治动荡、经济危机与帮派暴力所苦。（编译：刘文瑜）