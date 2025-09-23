东帝汶10月加入东协 成为第11个成员国

（法新社东帝汶首都狄力23日电） 马来西亚首相安华今天在东帝汶宣布，东帝汶预定10月正式成为东南亚国家协会（ASEAN）第11个成员国。马来西亚现为东协轮值主席国。

人在东帝汶首都狄力访问的安华（Anwar Ibrahim）证实，东帝汶将在大马首都吉隆坡一场全球领袖峰会中正式加入东协。

安华与东帝汶总统霍塔（Jose Ramos-Horta）会谈后，在记者会上表示：「东帝汶加入东协，将为我们所有人带来巨大益处。」

安华说道，他与霍塔在双边会谈中也讨论了贸易、投资、观光、教育、国防等议题。

东帝汶是东南亚最年轻的国家，于2002年脱离印尼独立。该国经济仍高度仰赖石油资源，并持续为社会极度不平等、营养不良、失业等问题所苦。

本月稍早，数以千计抗议民众在学生带领下集结示威，抗议政府计划斥资数百万美元，来为该国65名国会议员每人购买一辆丰田普拉多（Prado）运动休旅车（SUV），以及为前国会议员提供终身退休俸。

示威民众连两天与警方爆发冲突，之后国会一致通过决议取消新车采购案，在退休俸议题上也顺应民意做出让步。

东协于1967年由5个创始成员国成立，随后逐步扩大，上次有新成员加入为1999年的柬埔寨。

美国总统川普（Donald Trump）已确认下月将出席在吉隆坡举办的东协峰会。