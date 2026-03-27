中东地区饭店接待美军 伊朗警告将列入攻击目标
（法新社德黑兰27日电） 伊朗军方警告说，在德黑兰与美国及以色列交战期间，中东地区接待美军的饭店，将一律列为伊朗的攻击目标。
伊朗武装部队发言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）昨天在国营电视台表示：「当所有美国人（部队）进入一家饭店，对我们而言那家饭店就成了美国（据点）。」
薛卡契指出：「难道我们只能袖手旁观，任由美军攻击我们吗？当我们做出回应，当然要打击他们所处的任何地方。」
美国和以色列2月28日联手空袭伊朗，造成伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，随后引发一场扩散至整个中东地区的战争。
伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araqchi）昨天在社群媒体发文，指控驻扎波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council，GCC）国家的美军以当地民众作为「人肉盾牌」。
阿拉奇说，「自从战争爆发后，美军已逃离GCC成员国的美军基地，转而藏身饭店和办公场所」，他呼吁区域内饭店拒绝接待美军。
伊朗法斯通讯社（Fars News Agency）引述消息人士披露，德黑兰已向中东地区饭店发出「强烈警告」，尤其是阿拉伯联合大公国（UAE）和巴林当地的饭店。